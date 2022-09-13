快訊

9縣市豪雨特報！梅花颱風估這時解海警 「南馬都」最快12小時內生成

「再見了，事頭婆」：一代香港人的英國女王記憶

陳時中爆盜圖！網揪擅用部落客2照片 小編急刪道歉「錯置誤用」

凱基證券推出「集星禮遇」活動 買進權證換好禮

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券為鼓勵投資人透過凱基證券APP買進凱基權證，即日起至11月4日推出「凱基權證 集星禮遇」活動，投資人使用凱基證券「隨身e策略」或「隨身營業員」APP買進凱基權證可獲得任務星星，只要集滿3顆星以上，無須抽獎即可兌換熱門限量好禮，如星巴客飲料兌換券、foodpanda即享券、SOGO百貨禮券及AirPods Pro等，投資人千萬不要錯過這次機會。

凱基證券表示，本次活動分為「集星換好禮」及「滿天星星抽大獎」兩階段，將送出雙重好禮。在「集星換好禮」活動期間，投資人可達成各項任務收集星星兌換好禮，任務包含透過APP首次買進凱基權證達5千元、綁定「凱基樂活投資人」LINE官方帳號、單周買進凱基權證達2萬元等，皆可獲得1顆星；周周買進凱基權證滿額，還可獲得加碼星星，加快累計速度，累積25顆星，免抽獎就可直接帶回Apple無線耳機AirPods Pro，限量100份換完為止。

除此之外，活動第二階段將舉辦「滿天星星抽大獎」，將統計每一位集保帳戶在活動中所累積總星星數，換算成星光大獎抽獎次數，並抽出iPhone手機共5支，也就是說活動期間累積星星越多，中獎機會越高。

凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，透過持續優化「隨身ｅ策略」APP，提供投資人國內外多樣商品交易功能、市場行情及多元策略選股工具，可以快速簡便的設定條件來選擇投資標的，或者透過權證放大槓桿。凱基證券提醒投資人，權證為高槓桿投資商品，有機會在短時間內獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險。

凱基證

延伸閱讀

凱基權證交易 送好禮

全民權證／啟碁 優選逾150天

全民權證／胡連 押價內外10%

乙盛、台亞 挑逾三個月

相關新聞

減碳轉型與永續報告數位化

自2015年巴黎峰會到去（2021）年格拉斯哥氣候峰會（COP26），近年各國更積極因應氣候變遷及加速淨零碳排承諾。去年的COP 26，除了原本2050年淨零碳排外，會議中提出更積極的減碳目標，包括2030年較2010年減少45%的溫室氣體排放。此外，400 多家金融機構加入「格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）」，承諾動員 130 兆美元，致力推動永續金融，透過資本市場引導經濟轉型為淨零發展模式，並承諾在 2050 年之前，透過資產組合的調整，達成淨零排放之目標。臺灣也正積極部署，蔡英文總統亦宣示，臺灣於2050年達到淨零排放之目標，國家發展委員會在今（2022）年3月底公布淨零碳排的路徑圖，這是國家意志的展現，也是企業邁向永續發展的過程中必然要面對的挑戰。

壽險業正面臨淨值大幅減損危機

因市場傳言南山人壽第二季淨值面臨跌破千億元大關，連帶拖累大股東潤泰集團及寶成集團，引發潤泰全、潤泰新及寶成股價重挫，更讓整體壽險業「淨值危機」疑慮升高，本文說明事件由來及分析壽險業整體淨值減少主因。

產險大虧 金管會伸出援手

9月起邊境解封、病毒變種的BA.5又再起，防疫險全年理賠額恐衝破千億元大關，各大產險業者扛不住了，再向金管會喊「救命」，...

華銀獲信託2.0評鑑肯定 全方位打造退休「晚美人生」

因應台灣高齡趨勢，金管會2020年發布信託2.0「全方位信託」推動計畫， 並舉辦信託業推動信託2.0計畫評鑑之獎項，激勵...

2022年芝商所 第19屆年度全球大學交易挑戰賽開放報名

全球領先的衍生品市場芝商所，歡迎全球有志從事金融和市場相關工作的大學生，報名參加即將於2022年10月舉行的年度大學交易...

金融業公平待客之發展現況

金融機構運用其金融影響力推出一系列商品，同時，金管會也期許金融機構重視弱勢金融消費者的需求，促進社會公平與實現包容性成長。本文以金融業為例，從主要檢查缺失、營造具包容性之金融友善環境、對金融業監理作為等面向，剖析金融業公平待客之現況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。