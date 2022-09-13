凱基證券推出「集星禮遇」活動 買進權證換好禮

凱基證券為鼓勵投資人透過凱基證券APP買進凱基權證，即日起至11月4日推出「凱基權證 集星禮遇」活動，投資人使用凱基證券「隨身e策略」或「隨身營業員」APP買進凱基權證可獲得任務星星，只要集滿3顆星以上，無須抽獎即可兌換熱門限量好禮，如星巴客飲料兌換券、foodpanda即享券、SOGO百貨禮券及AirPods Pro等，投資人千萬不要錯過這次機會。

凱基證券表示，本次活動分為「集星換好禮」及「滿天星星抽大獎」兩階段，將送出雙重好禮。在「集星換好禮」活動期間，投資人可達成各項任務收集星星兌換好禮，任務包含透過APP首次買進凱基權證達5千元、綁定「凱基樂活投資人」LINE官方帳號、單周買進凱基權證達2萬元等，皆可獲得1顆星；周周買進凱基權證滿額，還可獲得加碼星星，加快累計速度，累積25顆星，免抽獎就可直接帶回Apple無線耳機AirPods Pro，限量100份換完為止。

除此之外，活動第二階段將舉辦「滿天星星抽大獎」，將統計每一位集保帳戶在活動中所累積總星星數，換算成星光大獎抽獎次數，並抽出iPhone手機共5支，也就是說活動期間累積星星越多，中獎機會越高。

凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，透過持續優化「隨身ｅ策略」APP，提供投資人國內外多樣商品交易功能、市場行情及多元策略選股工具，可以快速簡便的設定條件來選擇投資標的，或者透過權證放大槓桿。凱基證券提醒投資人，權證為高槓桿投資商品，有機會在短時間內獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險。