懂保險/王麗華：完整的財務規畫不只有保險

富邦人壽中捷通訊處業務經理王麗華曾經在台灣銀行服務，期許自己不只做保險業務，而是做財務顧問的工作，才能夠帶給客戶更多附加價值，所以考取CFP國際認證高級理財規畫顧問的證照。她認為，財富管理是有錢的人權利，但財務規畫應該是全民運動。

王麗華說：「保險是財務規畫的一部分，但完整的財務規畫不只是保險規畫，還有退休金規畫、投資規畫、租稅規畫，和財產傳承規畫。」

你沒有聽過買保險買到傾家蕩產，但你一定聽過因為沒有規劃好保險而傾家蕩產。

她說，投資工具不管是選主動投資或被動投資，每個人應有自己的投資哲學與邏輯才能在投資上產生定見；投資規畫更要在完成未來目標下，了解自己可以承受多大的波動與損失。

了解自己的投資個性，在投資規畫上也是重要的考量點，適合別人的投資工具可能不適合自己。在財富累積的路上不僅賺錢還要考量自己的身體狀況，莫因投資規畫不當讓自己失眠，甚至遺憾終身。

人生下半場的退休金規畫是職場的畢業考，不僅要思考如何將上半場辛苦累積的工作收入轉換成下半場源源不絕的被動收入，還要面對長壽、通膨、健康的風險。

中華民國萬萬稅，當個人做相關的不動產或投資規畫，生前贈與或死後繼承各類財產，都有其相關的稅負。一般人都想少繳稅，但如果對稅務沒有全盤了解，可能會節稅不成反而變成逃漏稅，得不償失。

「在財產傳承規畫，我們看到很多名人如王永慶、張榮發、李敖都因為遺產的問題家人對簿公堂，如果人生可以重來，他們一定會事先安排，畢竟傳承規畫不只傳承錢更能傳承愛。」王麗華說。

人生不同階段需要的專業知識都不一樣，譬如財富創造累積期是25到40歲、配置轉換期是40到55歲、傳承管理期是55歲以上，王麗華希望用專業取得客戶的信任，所以會持續去做進修。

曾經有客戶在銀行買了很多張變額年金保單，以為未來可以免計入遺產稅，她發現之後，趕緊讓客戶知道這些保單都會計入遺產課稅，屆時效果可能不如預期、無法照顧到想要照顧的人。

另外，愈來愈多父母會提早過戶不動產給小孩，她也會帶客戶辦理不動產管理信託、保險金信託，只有一個小孩的她，自己也有辦理這些信託，這樣才可以做到完善的防護。

很多人談保單健檢時，目光都擺在欠缺哪些險種，王麗華則是會做稅務健檢，尤其是替客戶檢視三種稅沒有規畫好，包括：遺產稅、贈與稅、最低稅負制，如果沒有事先安排好，往往會從原本預期不用繳稅變成須要繳稅。