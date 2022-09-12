強化資安 證交所明舉辦「證券商資通安全會議」

為讓證券商重視資安議題，並宣誓全面提升資安防護能力，臺灣證券交易所明（13）日將舉辦「證券商資通安全會議」，邀請全體證券商的負責人及資安最高主管與會。

金管會副主委邱淑貞將蒞臨指導，證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所及證券商業同業公會等周邊相關單位亦將共襄盛舉。

證交所表示，本次會議主題是籲請證券商就近期發生的網路駭客資安攻擊事件，以此為借鏡強化資安防護能力，做到事先防範，同時宣導對證券商資安檢查重點，分享近年常見檢查缺失案例。

此外，為落實建立證券商資通安全檢查機制，並請證券商確實依規建置網路安全防護措施，強化資安防護，加強資安人力，落實稽核及裁罰的連結機制，以「零容忍」為目標，打造證券商資安零風險的成果。