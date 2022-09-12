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央行9月續升息？施俊吉：通膨下降 升息急迫性降低

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

央行即將在22日舉行第3季理監事會議，市場關注是否將3度升息，台灣金聯董事長施俊吉今（12）日表示，即便升息、幅度也不會太大，因為通膨率逐漸下降，沒有那麼大的升息急迫性。

他認為，央行要升息的壓力跟必要性，隨著通膨率走緩，很可能必須重新考量，他不猜央行要升多少、或是要不要升息，但預期央行會以「台美利差、通膨、進口物價」等三大問題，作為升息與否的考量重點。

施俊吉分析，聯準會接下來一定會升息至3碼，等到聯準會在美國時間21日、台灣時間22日清晨宣布升息，21日當天美股可能還會有點下跌，亦即利空出盡、符合預期。此外，聯準會應該會一路升息至今年底。他提到台美利差問題，美國聯邦基金利率年底若真的到達3.75%，台灣還是維持現在的水準，外資大概就不大有意願重回台灣投資，因為利率成本高。

施俊吉認為，今年外資賣超1兆多元，因為看到美元升值的趨勢，只要匯出就賺了，所以今年以來所有的金融資產都跌入熊市，只有美元沒有跌入熊市。施俊吉預期，如果台美利差過大，外資短期內不會回來，股市原來流出去，就不會流回來。

台股沒了外資支持後也不需過於擔心，他分析，台股現在現值大約跌至50兆，其中外資持有約4成，等於50兆股票裡有20兆是外資，觀察台灣在過去一年所流失掉的資金，外資賣超股票1兆多，僅占20兆的5%而已，「今年外資跑掉這麼多，真正跑掉的是外資持股的5%，回過頭來講，民眾要對台股有信心」。他強調，台美利差擴大，要讓台股像以前坐直升機反衝上來的力道，會比較小一點。

他說，台股加權指數從今年1月到達歷史高峰18000多點後，6月中旬跌掉20%，按照定義進入熊市，今日台股上漲200多點，總的來看，仍是下跌19%左右，因此台股從6月至今都呈現低迷，低迷主要因爲美股好、台股不可能不好，若美股糟、台股不可能不糟，所以台灣股市一定是跟著美股連動，至少在這幾年之內跟著美股一起上下走動。

因此他認為，接下來應該觀察美國通貨膨脹情況，以及美國聯準會經濟政策，是否能引導美國走出一個健康的未來，屆時台股才能夠恢復到原來的樣貌。在此之前，很難預測台股何時能走回原來的高峰，還要繼續觀察。

台股 美國聯準會 升息

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