全方位信託-合庫銀四箭齊發獲獎肯定

合庫銀行勇奪第1期信託業推動信託2.0計畫評鑑「最佳信託獎」、「安養信託獎」、「員工福利信託獎」以及「信託業務創新獎」，是唯一榮獲四大獎項之金融機構。合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，本次獲獎感謝各界對該行的肯定，能獲得如此豐碩的成果，歸功於全行上下齊心共同努力。

對於榮獲最佳信託獎第1名，合庫銀行主要以六大面向推動全方位信託，其中包含「組織架構」、「業務發展」、「人才培育」、「跨業結盟」、「信託創新」以及「資訊科技」進行調整與提升，奠定推動基礎。

合庫銀行在安養信託、員工福利信託及信託業務創新，亦有不錯的成績。其業務發展方向，是以整合信託商品、整合跨部門及集團資源並與異業結盟，強化信託功能，並以客戶生命週期為出發點，提供不斷點之多元信託服務，並且加強行銷流程，由專責信託行銷團隊併肩分行深入第一線，與客戶面對面洽談。在信託業務創新方面，合庫銀行著重家庭風險管理及創新支付流程二大主軸，推出信託2.0雙引擎「家庭福利信託×長照金融管家」創新服務，期望緩解高齡少子化對社會的衝擊，更期許解決信託支付的痛點。本次與長照業者合作，不僅希望照護業者能成為推展信託的助力，亦將長照服務納入信託生態圈，實踐全方位信託服務。

近年來合庫銀行努力精進信託產品的設計及調整組織、整合內外部資源，以發展符合社會脈動及具公益性的產品。對於培養專業人才及普及信託觀念也不遺餘力，目前取得「高齡金融規劃顧問師」已有253人，占通過人數23%。另為提高信託的能見度，除了向安養機構、社福團體從業人員宣導外，亦舉辦多場「合庫講堂」推廣退休理財知識，打造樂活安養第一品牌，傳遞樂活安養人生觀念，並加強校園、社區宣導，扎根信託。

合庫銀行自105年至109年連續五年榮獲「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行，本次信託2.0評鑑更獲得四大獎項的殊榮。合庫銀行表示本次獲獎，如同注入驅駛向前的動力，是肯定、是榮耀、也是責任，感謝金管會推動信託2.0計畫，讓信託價值重現。合庫將持續以「信託有愛、樂活自在」的服務理念，走進社區，深入校園，推廣信託觀念，讓信託與生活緊密結合，並運用金融科技擴大信託服務範疇，發展符合社會脈動的商品，以實踐普惠金融精神，善盡企業社會責任。