金融業年底還有大罰單？ 黃天牧：不可能為了達標開罰

金管會今年罰鍰預算目標為2.91億元，但今年到9月初，已開出1.9億元，目標達成率僅65%，市場盛傳金融業恐要「皮繃緊」，年底恐有大罰單。金管會主委黃天牧今強調，2.9億元是預算目標，沒有特別意義，強調裁罰只是監理手段之一，雖有預算目標，但金管會沒達成也不會有壓力，裁罰完全是以事實為本，該裁罰要罰，但不可能為了達標而開罰。

金管會日前公告2023年預算案，一舉將罰鍰目標預算從今年2.91億元，拉高到3.13億元，較今年增加2217萬元或7.6%，顯示金管會整頓金融業亂象、加強監理的決心不變。不過，今年2.91億元目標，至9月初目標達成率僅65%，外界猜測第四季是否罰單滿天飛。

黃天牧今天出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會，會後受訪時特別澄清，2.9億元罰鍰預算數，是行政單位預算上的科目，一定會有一個數字，「這個沒特別意義」。

他強調，金管會在編列明年裁罰預算目標，是以去年實際決算數，加上今年預算數字除以2，也就是說，如果明年預算數比今年高，並不代表金管會明年會罰得更多，而是去年數字比較高加上今年數字，算成明年數字。

他進一步指出，「裁罰只是監理手段之一」，但裁罰目標不是要去達成，在裁罰時完全是客觀，金管會是以事實為本，包括檢查或檢舉，真的要罰就罰，預算目標對金管會沒有壓力及意義，主要還是循監理上的要求來開罰。

他舉例，先前金管會針對13家利變保單開罰，主要是因為業者對於宣告利率是參考未來升息及同業趨勢而定，這與一般宣告利率方向不一樣，因此金管會才會開罰，且只是希望下架，針對專業人員計點，下架是唯一目的，未來也不會再開罰，金管會不是以預算目標為目標，我們會謹慎處理裁罰案件。