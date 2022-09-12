信託2.0首期評鑑 黃天牧出席頒獎12家獲獎銀行

信託業推動信託2.0計畫評鑑第1期頒獎典禮暨研討會今(12)日舉行，金管會主委黃天牧親自出席頒獎，合庫、ㄧ銀及北富銀獲頒最佳信託獎；安養信託獎A組則為ㄧ銀、合庫、臺企銀（2834）、華南銀、玉山銀及土銀，安養信託獎B組為遠東銀（2845）及三信銀。

另外，員工福利信託獎為中國信託、合庫及永豐銀；信託業務創新獎為中國信託、上海銀及合庫等，由12家銀行榮獲17獎項，受獎銀行皆由董事長或總經理親自出席受獎。

信託公會理事長邱月琴表示，金管會已參採信託公會多項建議，並由信託公會陸續修正信託業薪酬制度之訂定及考核原則，將信託業務納入人員薪酬及分行考核；訂定信託業及保險公司間辦理保險金信託業務共同行銷應注意事項，滿足民眾一站購足服務。

另外，信託公會也研擬加強對不動產投資信託基金管理之相關法令研究，強化REITS投資人保護機制，及放寬信託商品贈品活動行銷等規範並推動高齡金融規畫顧問師及家族信託規畫顧問師的證照，儲備信託因應高齡社會所需知能。

信託公會也建立信託業跨產業結盟合作業者資料庫，並積極邀請信託業及合作業者分享跨業合作的成功經驗。強化勞工退休準備第三支柱，爭取將公司辦理員工福利信託，列為公司治理評鑑項目，並設置信託2.0評鑑獎項鼓勵業者輔導企業辦理。

統計從2019年底至2022年第1季底，員工福利信託規模增加至1,800億元，金額成長將近400億元。信託公會積極配合政策推動優化信託業發展基礎工程，促進信託業發展整合性金融服務，協助實現信託業普惠金融新價值。

下半場活動結合研討會，邀請銀行及相關社福機構分享推廣信託2.0計畫的成功經驗與創新成果，以為同業借鏡與參考。

首先由合作金庫（5880）主講信託2.0全方位信託推動計畫 四箭齊發，該行以組織架構、業務發展、人才培育、跨業結盟、信託創新，及資訊科技等六大面向推動全方位信託，並定期檢視隨時調整精進執行方向，是本次唯一榮獲四大獎項之金融機構。

第二場由第一銀行分享深化安養信託業務 持續創新發展，闡述該行設計結合跨產品線之信託商品、與安養機構、社福團體及其他非金融業者跨業合作的成功經驗，延續該行在安養信託業務上的佳績，期望成為銀髮世代的安心守護者。

第三場由遠東銀行分享信託2.0計畫 整合投入資源，讓安養信託動起來，提出該行因應信託2.0政策，投入遠東集團各項生活服務及優惠，主打「富、享、身、心」四大主軸全方位信託服務，提供one team to one 服務滿足獨居者、頂客族、身心障礙者等不同客群。

第四場由中國信託銀行分享30年員工福利信託業務推動暨持續創新信託業務，闡述該行本次獲得員工福利信託獎，及信託業務創新獎雙冠王的推動及執行情形。

最後則由跨業推廣安養信託首獎的台北市無子西瓜社會福利基金會，分享該基金會推動無子西瓜信託服務專案，暨成功轉介安養信託案例分享，擔任許多沒有子女或子女不在身邊長者的信託監察人，為長者財產把關，讓長者能老有所終。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託公會配合金管會推動信託2.0計畫，今年首次辦理信託2.0評鑑及獎勵活動，首期已有許多銀行開始投入資源並進行組織改造，建置信託發展策略單位，其中，十家銀行係由總經理以上層級擔任召集人並定期檢視調整執行策略，建置信託部門專業人才並免除強制輪調政策。

加上有關人才培育、信託宣導及產學合作，以及協助業者建置信託業跨產業結盟合作業者資料庫，並於同業間分享成功跨業合作經驗，均在架構全方位信託藍圖的基礎工程上逐漸展現初步成果，顯示國人有需求、業者有努力、金管會政策推動有顯著成效。