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中信資融助攻獸醫師開業資金 提升毛孩醫療照護品質

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

台灣人壽子公司中國信託資融今(12)日表示，要替全台獸醫師開業分憂解勞，針對動物醫院、寵物專科醫院、寵物醫療複合式院所，以及寵物自助洗澡堂，為業主量身客製化最有競爭力的融資方案，與輕鬆租賃服務，大幅減輕業主籌措醫療器材設備的資金壓力。

毛孩對多數飼主而言，就是貼心陪伴的家人，根據內政部及農委會統計，台灣15歲以下孩童數量，正以每年4％速度逐年萎縮，反觀飼養貓、狗數量則以超過6％的年增速度持續攀升。

去年全台的犬貓數量達295萬隻，已超越15歲以下的小孩人口數，以每2.4分鐘的速度成為台灣家庭新成員，超過台灣每3.4分鐘才有一位新生兒誕生，如家人的毛孩所需醫療與照護需求更甚以往。

根據資策會2020年資料顯示，台灣寵物飼主的年度消費大宗是「醫療照護」與「飼料零食」，分別約在新台幣8,500元左右，顯示毛小孩保健醫療品質備受飼主重視。

為滿足毛孩從小到大所需的醫療照護，動物醫院的開業規模越來越完備，從購置完整血檢軟硬體、X光、超音波、手術及療養設備等約需400萬至500萬元。

若以專科型醫院開業，還會依不同動物種類、體型大小，再添購高規格特殊醫療器具，所需金額動輒以千萬起計，中信資融可以依據開業所需的資金及設備，為業主打造最適產品與服務，提供優於市場的客製化融資服務。

中信資融也為資金有限的獸醫師，量身推出「設備租賃服務」，協助獸醫師採購各式設備，僅需每期按時支付租金，無須一次性負擔全額價款。

對於開業及展店有五大優勢：

一、承作條件較金融機構彈性，資金到位較快，財務調度更靈活。

二、可順利依計畫添購設備，每月定額支付，帳務處理簡單。

三、租賃設備期間易於規畫掌握，加速更換新式機型，掌握時效。

四、依營業型租賃所支付的租金，可依費用科目抵減所得。

五、依營業型租賃設備的會計稅法規定，設備得以加速折舊，及早回收投資，降低風險。

專為飼主設立的24小時不打烊「寵物自助澡堂」也是時下超夯寵物服務，中信資融表示，要提供飼主舒適便利的寵物自助洗服務，單單購進一套設備就需30至90萬元，若以「設備租賃服務」代替買斷，用租賃就可輕鬆取得寵物自助洗設備使用權。

此舉布僅大幅節省開店成本，更能隨時依市場競爭彈性更新設備，業主只要提出申請，即有專人快速服務，為業主助攻毛孩洗香香的商機。

融資與租賃服務請洽中國信託資融服務專線 (02)2388-0011轉分機2845、2847。

獸醫師 寵物

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