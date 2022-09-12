美元疲軟帶動亞幣走升 新台幣今升2.5分、收30.87元

台股今大漲帶動下，台幣兌美元匯率今（12）日以升值2.5分、30.87元作收，連2個交易日升值，台北外匯經紀公司成交金額8.17億美元。外匯交易員指出，主要反映歐洲升息3碼，且市場預估美國通膨數據將回落，帶動亞幣等非美貨幣全面走升，台幣也沒有繼續貶下去，在下周升息前，台幣將在30.600元至31.200元之間來回測試。

台北股匯市今雙漲，台股今開高走高，終場收在14807.43點，上漲224.01點，成交量1844.73億元；三大法人買超147.35億元。匯市也受到激勵，盤中最高升至30.830元，終場以小升2.5分作收。

匯銀人士指出，雖然新台幣走升，但今天外資還是偏會出，可能是考量到美國消費者物價指數（CPI）即將公布，市場就趁此時先獲利了結一下，使國際美元貶值不少，今盤中也有摜破108大關。

匯銀人士表示，外資偏匯出下，央行在30.900元上方還是有布一些賣單，加上出口商在此價位也進場拋匯賣美元，使台幣收在30.900下方；但今日關鍵還是在於進口商買了不少美元，加上外資匯出，一消一漲之下，今日台幣終場也沒有升很多。

至於升息看法，外匯交易員則認為，雖然市場預期通膨回落，但很難回到Fed的通膨率2%目標，因此Fed不可能放鬆升息的步調，下周升息3碼的機率應該是蠻高，而台灣預估大蓋頂多半碼，主要是考量台灣通膨不嚴重，經濟狀況也並不好，央行應不會太積極、維持半碼步調。