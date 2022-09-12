金融業年底有大罰單？金管會主委黃天牧說話了

金管會2022年全年罰鍰的預算目標是2.91億元，今年到9月初，已開出1億9064萬元，目標達成率僅65%，市場傳出，金融業年底恐還有大罰單，金管會主委黃天牧今直言，2.9億元罰鍰預算數，沒有特別意義，絕對不是金管會要去達成的目標。

黃天牧說，裁罰收入預算是行政單位預算的一個科目，每年都會有一個數字，但這個數字沒有特別大的意義。

這預算數字怎麼來的？黃天牧說，明年預算數字就是以去年實際決算數加上今年預算數字除以二，就等於明年預算數字，如果明年比今年高，並不是說預期要罰得更多，而是去年數字比較高加上今年數字，算成明年數字。

例如今年2.91億元罰鍰預算數，就是去年實際決算數(實際裁罰金額)3.34億元加上今年預估數除以二，換言之，今年預估數僅2.479億元。

黃天牧說，裁罰是監理手段之一，裁罰收入目標絕對不是金管會要去達成的，他說，裁罰是客觀上是否有此事實，包括檢查或檢舉，就算達不到也沒有任何壓力。

他說，今年裁罰預算目標是2.9億元，至今還有1億元差額，這對金管會來說，沒有任何壓力和意義，我們還是循我們自己監理上要求，若真的要罰就罰 若不需要罰，不會因為有預算目標就要去罰，這是我們很清楚原則，不是達成預算罰款目標為監理目標，我們還是很謹慎處理任何一個案件。