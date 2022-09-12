快訊

次世代疫苗施打年齡下調？ 羅一鈞：不排除開放50歲民眾

颱風梅花持續向北「主要降雨區域曝光」 最快明晚解除海警

黃嘉千離婚官司今開打 斷開16年婚姻低調回應「一句話」

威剛首開同業先河 啟動員工持股信託

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛科技董事長陳立白(右)與第一金控暨第一銀行董事長邱月琴(左)共同簽署員工持股信託契約，攜手推動多贏永續願景。圖／威剛提供
威剛科技董事長陳立白(右)與第一金控暨第一銀行董事長邱月琴(左)共同簽署員工持股信託契約，攜手推動多贏永續願景。圖／威剛提供

記憶體模組大廠威剛（3260）加速實現ESG永續精神，首開同業先河，宣布自今年9月起啟動員工持股信託計畫。公司將每月補助員工提存同額獎勵金投資自家公司股票，期以「雙重加薪」的激勵提前為員工布局退休金流，並吸引優秀員工成為股東的同時，全力推動公司營運績效成長，真正落實幸福企業的股東、員工與社會同時受益的多贏永續願景。

威剛董事長陳立白表示，人才一直是威剛永續發展的最寶貴資產，為了創造勞資雙方互利互惠的營運成果，公司成立21年來年年加薪，並持續改善工作環境及員工福利。此次施行員工持股信託方案，除了協助員工養成儲蓄理財的好習慣，也有效連結企業績效與員工利益，讓同仁退休可繼續享有工作成效及時間複利累積的優渥回饋，打造1家名符其實的ESG永續企業。

威剛表示，此次威剛員工持股信託採員工自主申請加入制，在不造成員工經濟壓力的前提下，公司依照不同職級擬定每月相對應的提存金額，約占個人薪資的3%~7%，符合參與資格的員工每月除了約定自薪資提撥固定金額提存金，也享有公司提撥同額獎勵金至個人信託帳戶供員工每月定期投資威剛股票。

威剛進一步指出，公司以領先業界水準的100%獎勵金提撥，對員工而言等同雙重加薪的激勵，期能藉由超優惠福利方案留住優秀人才，並吸引各界菁英加入威剛，共同為公司未來加添更大成長動能，連帶地為股東帶來更豐厚的投資回報率，奠定員工及眷屬安穩無憂的安身立業基礎。

為確保持股信託財產的獨立安全性，並方便員工可隨時掌握持股信託資產動態，此次威剛員工持股信託方案特委由第一銀行擔任受託管理銀行。第一銀行承辦員工持股信託業務經驗豐富，威剛參與持股信託的員工可藉由第一銀行開發的「員工福利信託平台」系統，隨時掌握個人持股信託的資產現況，可以毫無後顧之憂地為將來打拼。

威剛 第一銀行

延伸閱讀

威剛首開同業先河 啟動員工持股信託、實踐ESG永續願景

富采平均調薪8%起跳 留才攬才鼓勵員工持股信託

少子化連帶衝擊註冊率 私立技專校院獎勵金制度擬大改

連航海王大股東都選擇的股票信託 對傳承有什麼幫助？

相關新聞

行動支付習慣成形 消費方式邁向新局

根據一份由MIC所公布的2021年行動支付消費者調查顯示，發現消費者首選行動支付的偏好度明顯提升，從2020年37％成長至50％，相反的，首選實體卡的比例從2020年35％降至2021年26％，可觀察到從2020年兩者偏好度首度黃金交叉之後，差距幅度急遽增加，短短一年已相差24％。

玉山金 首奪大型企業組第一

今年「天下永續公民獎」上周頒獎，玉山金控十五度獲「天下永續公民獎」金融業第一名，更獲「天下永續公民獎」大型企業組第一名，...

央行總裁示警：新興市場面臨倒債危機

強勢美元，會掀起新興市場新一波危機嗎？中央銀行總裁楊金龍示警，部分經濟體以美元計價的外債規模龐大，這些國家政府財政狀況已...

市場：下半年緩步升息

先進國家中央銀行「鷹」風陣陣，加拿大央行、歐洲央行宣布大幅升息3碼，聯準會也數度釋出政策風向，本月20、21日利率會議上...

四類金融商品 禁行銷銀髮族

金管會近期陸續同意備查銀行、證券、保險、期貨業對高齡客戶提供金融服務等自律規範，其中對高齡客戶禁止主動推薦四大高風險商品...

銀行防堵詐騙 四招教戰

如何防堵金融詐騙？銀行業者說，銀行不會推薦單一商品、不會用專家名人名義推薦單一投資標的，不用非官方帳號成立社團也不會保證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。