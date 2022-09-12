威剛首開同業先河 啟動員工持股信託

記憶體模組大廠威剛（3260）加速實現ESG永續精神，首開同業先河，宣布自今年9月起啟動員工持股信託計畫。公司將每月補助員工提存同額獎勵金投資自家公司股票，期以「雙重加薪」的激勵提前為員工布局退休金流，並吸引優秀員工成為股東的同時，全力推動公司營運績效成長，真正落實幸福企業的股東、員工與社會同時受益的多贏永續願景。

威剛董事長陳立白表示，人才一直是威剛永續發展的最寶貴資產，為了創造勞資雙方互利互惠的營運成果，公司成立21年來年年加薪，並持續改善工作環境及員工福利。此次施行員工持股信託方案，除了協助員工養成儲蓄理財的好習慣，也有效連結企業績效與員工利益，讓同仁退休可繼續享有工作成效及時間複利累積的優渥回饋，打造1家名符其實的ESG永續企業。

威剛表示，此次威剛員工持股信託採員工自主申請加入制，在不造成員工經濟壓力的前提下，公司依照不同職級擬定每月相對應的提存金額，約占個人薪資的3%~7%，符合參與資格的員工每月除了約定自薪資提撥固定金額提存金，也享有公司提撥同額獎勵金至個人信託帳戶供員工每月定期投資威剛股票。

威剛進一步指出，公司以領先業界水準的100%獎勵金提撥，對員工而言等同雙重加薪的激勵，期能藉由超優惠福利方案留住優秀人才，並吸引各界菁英加入威剛，共同為公司未來加添更大成長動能，連帶地為股東帶來更豐厚的投資回報率，奠定員工及眷屬安穩無憂的安身立業基礎。

為確保持股信託財產的獨立安全性，並方便員工可隨時掌握持股信託資產動態，此次威剛員工持股信託方案特委由第一銀行擔任受託管理銀行。第一銀行承辦員工持股信託業務經驗豐富，威剛參與持股信託的員工可藉由第一銀行開發的「員工福利信託平台」系統，隨時掌握個人持股信託的資產現況，可以毫無後顧之憂地為將來打拼。