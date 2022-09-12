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研訓院公布8月TAIFRI 四市場風險均較7月下滑

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

台灣金融研訓院編纂的TAIFRI(台灣金融風險指數)，今(12)日中午公布最新指數分數，8月為94.5，較7月下降2.5，股市、房市、海外市場、國內金融市場傳染效應等四類風險，均較7月趨緩。

研訓院表示，國際原物料價格持續回穩，美國勞動市場表現穩定，消費者信心回升，8月海外市場風險較7月大幅下滑，使得整體8月TAIFRI連續第二個月呈現下降。

股票市場方面，台股本益比與收益率持平，股市風險和緩。台股本益比連續三個月維持在10-11倍之間，創2008年12月以來低點，收益率也維持在8%的水準，8月雖較7月略為上升，但股票市場風險仍呈現和緩。

不動產市場方面，住宅價格租金比持續下滑。在住宅房價漲幅趨緩、租金成長動能相對強勁的情況下，以類似於股市本益比衡量之住宅價格租金比(房價除以年租金)，已連續第三個月下滑，顯示不動產市場風險略為緩和。

海外市場方面，8月我國金融業重要曝險地區美、中、日、歐恐慌指數(VIX)與信用風險指數(CDS)皆較7月下降，且為連續第三個月趨緩，但整體海外市場風險仍明顯高於今年初俄烏戰爭，以及聯準會升息決策轉趨積極之前的水準。

國內金融市場傳染效應方面，國內金融市場傳染風險指數連續兩個月呈現微幅下滑，顯示系統性風險在金融機構之間引發連鎖效應的可能性下降。

企業的資金成本則是自歷史低點逐漸攀升，BBB等級公司債殖利率連續兩個月上揚至1.92%，創2020年2月以來新高，與十年期公債之利差雖仍處於今年以來的偏高水準，企業資金成本漸趨上揚，但較7月略降4個基本點(1個基本點等於0.01個百分點)。

租金 本益比 台股

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