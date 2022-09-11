銀髮族止步！四類高風險商品 禁金融業主動推薦否嚴懲

金管會近期陸續同意備查銀行、證券、保險、期貨業對高齡客戶提供金融服務等自律規範，其中對高齡客戶禁止主動推薦四大高風險商品，包括境內結構型商品、外國有價證券、高風險基金商品及銀行業也禁止主動電話行銷信用貸款。

一旦有不當招攬，金管會將加重懲處，如日前中壽對高齡者不當招攬核保，就遭金管會加重1倍罰鍰。

另外，針對70歲以上客戶做期貨交易，該客戶得曾在證券和期貨交易滿十筆、近一年固定收入滿60萬元或財力證明5000萬元者，若收入不足只能接受平倉委託及新增選擇權買方。

保險業則規定，對65歲以上客戶銷售投資型保單、或是對70歲以上銷售有解約金的傳統型保單，銷售過程都須以錄音或錄影方式保留紀錄，並從招攬及核保面強化充分了解客戶、商品面強化適合度及強化投資型商品資訊揭露。

為防堵金融高齡剝削，金管會從金融商品銷售、友善對待高齡客戶、友善爭議處理及防範金融詐騙等4大面向著手，藉此強化高齡者的消費權益保護。

一、金融商品銷售服務保護措施，包括不主動推薦高風險商品、了解評估客戶需求及錄音或錄影留存紀錄。

所謂禁止推薦「高風險商品」，包括銀行與券商都禁止推薦外國有價證券，銀行端還包括禁境內結構型商品、電銷信貸，投信顧業者則禁推高風險的基金商品。

銀行主管也說，銀行不得對高齡者主動推銷結構型商品，就算客戶主動詢問資訊，銀行端也需留存相關書面證明，交易前也需由主管複審

至於何謂「高風險的基金商品」？官員說，只要是超過客戶投資風險屬性者就是屬高風險商品。

依投信顧公會對高齡客戶自律規範，對65歲以上明顯弱勢投資者，禁主動介紹高風險基金商品，並須檢視客戶身分、財務背景、所得與資金來源、風險偏好、過往投資經驗、投資目的等填寫完整性，及評估結果與該內容是否有矛盾。

二、友善對待高齡客戶，包括瞭解、關懷、評估高齡者需求，對高齡者權益保障，員工對高齡者做教育訓練，及如銀行業需建立高齡者申訴資料庫並定期審慎申訴處理狀況。

三、爭議處理，高齡者可直接致電金管會1998或評議中心專線0800-789885以語音方式提出申訴；高齡者申請評議時，評議中心均逐案指派專責調處及評議人員，對爭議相關法律問題也會以高齡者易懂方式做解說。

四、防範金融詐欺，包括落實臨櫃關懷、提醒注意金融交易安全、配合警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」等。

金管會也強調，一旦發現金融業對高齡者出現金融剝削、消費詐欺、不當招攬及不法行為等，將視情節輕重、對高齡者影響程度，做加重懲處。