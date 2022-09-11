永續金融 說到做到 國泰金控榮獲「天下永續公民獎」

「2022天下永續公民獎」8日揭曉，國泰金控在四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」和「環境永續」表現傑出。天下表示，國泰金控不僅是台灣金融業首家加入國際百分之百使用再生能源倡議(RE100)的企業，同時也是第一家承諾投資、融貸皆積極去煤，展現ESG正面影響力。

國泰金控總經理李長庚表示，1962年9月國泰人壽成立，今天獲得「天下永續公民獎」是給國泰60週年最好的生日禮物。對比過去，現在的經營環境非常複雜，永續的課題絡繹不絕出現。國泰今年的主題是「你比你想的勇敢」，希望同仁勇敢的面對問題與挑戰，所以我們勇敢的成為台灣金融業第一家RE100會員，勇敢的承諾淨零碳排，勇敢的承諾SBTi，希望透過這些努力，在台灣永續發展的路上可以共創更美好的未來。無論內外，國泰都「說到做到」，不僅鼓勵員工勇敢思考嘗試，將想法扎實落地行動，也運用金融業核心職能，多年來議合許多企業，透過「氣候、健康、培力」三大永續策略主軸，關注各式議題為永續之路找到解方。

在氣候方面，國泰金控今年4月正式成為台灣首家金融業RE100企業會員，將於2030年於台灣據點100%使用再生能源，2050年於全球據點100%使用再生能源，此外，為幫助客戶解決綠電需求問題，國泰人壽為首批參與經濟部標準檢驗局「綠色租賃方案」的企業。並於今年7月發布第一本氣候相關財務揭露報告書(TCFD報告書)，揭櫫國泰為達到2050年淨零碳排的目標所設定的氣候策略藍圖，包括推動「2050金融資產淨零排放」、「氣候議合行動領導者」、「全方位氣候金融解決方案提供者」與「2050零碳營運」等策略計畫。此外，國泰積極議合投資對象，2022年榮獲國際倡議組織Investor Agenda肯定，成為亞洲唯一被投資人氣候行動計畫（ICAPs）被列為最佳實踐案例之資產擁有者。

在健康面向，國泰人壽「Cathay Walker Plus健康計劃」，透過串聯健康產業夥伴，建置健康生態圈，透過業界首創的會員制度及遊戲化機制，並結合外溢保單提供回饋，鼓勵保戶養成持續的健康習慣，今年更推出「步步攻億走」活動支持「綠電小學轉型」與「以樹養球計劃」，全體用戶總步數達到200億步，國泰人壽即提供600萬元，幫助離島學校建置太陽能板、轉型成綠電小學，計畫不到兩個月即達標，截至2022年8月底，Cathay Walker Plus已累積73萬會員人數，為業界最多人參與的健康計劃，自2018年開辦以來用戶走路總步數累計達7398億，約可來回月球577趟。另外，國泰金控「大腹翁小腹婆」減重競賽7年來募集近600萬元，並於台南七股頂山社區建置太陽能屋頂電廠，將綠電收益用於當地長者共餐經費來源，是台灣首宗金融業再生能源轉供購電(PPA)合作案，以達「國泰減重、大地減碳、長者健康」的共好目標。

在培力主軸上，國泰引進Hahow、Hyread、及其他外部訓練機構製作之課程，提供員工多元化學習資源，幫助員工從多元學習平台探索自我。並透過培力小組設計誘因與制度，以鼓勵員工成為自己的學習規劃者，首創業界的「學習假」，讓員工在學習之餘也能獲得充電假期。集團2021年度總學習時數近900萬小時，較去年成長9%。其中，在Hahow的學習時數高達17.6萬小時，較2020全年成長197%。

國泰金控作為永續金融實踐家，以永續企業公民為己任，將持續勇敢嘗試，從金融職能改善環境社會重大議題，屢獲國內外組織肯定，更連續四年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，連續七年列名道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，名列全球標竿企業。展望未來，國泰將持續創造共好價值及正面影響力，朝向「亞太地區最佳金融機構」的願景邁進。

國泰金控與ICDI 國際氣候發展智庫，於10/7~10/9共同主辦2022臺灣氣候行動博覽會，以「勇敢淨零 全速前行」訴求呼應全球2050淨零碳排目標，10/9舉辦國泰氣候變遷青年論壇，邀請氣候新創與青年暢談循環經濟與氣候行動。會中國泰亦與循環台灣基金會合作，舉辦國泰循環經濟青年探索工作坊(預約制)，幫助青年系統化瞭解循環經濟思維、策略與案例。