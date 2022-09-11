Fintech Taipei實體回歸 首屆台北金融科技獎160件報名

台北金融科技展（Fintech Taipei）受疫情影響去年改線上舉行，今年則再度實體回歸，將於10月28、29日以多元形式交流互動。台灣金融研訓指出，此次為首屆舉辦台北金融科技獎，共有160件報名件數，初賽競爭白熱化，贏得獎項的創新模式將在展場上亮相。

金管會公布國內金融業投資金融科技概況顯示，數位化浪潮下，金融機構不但設立了專責部門、培養了金融科技相關人才，投入金融科技發展的資金更是節節攀升，今年已上看300億元、相當可觀。

為拓展國際鏈結與商業模式，由金管會指導，金融總會與台灣金融研訓院主辦金融科技年度盛會「台北金融科技展（FinTech Taipei）將於10月28日至29日在台北世貿一館實體回歸。

今年台北金融科技展依受眾屬性，推出「國際金融科技高峰論壇」及「金融科技實務應用研討會」，前者鎖定金融專業人士，將於10月28日登場，將邀請美國、歐盟、英國、日本、南韓、新加坡、澳洲等國內外專業機構代表，逐一探討數位身分應用、數位金融規範及永續金融等議題。

後者則鎖定一般民眾與學生，將於10月29日亮相，議題涵蓋多元應用場景與創新科技應用2大面向，演講貴賓則來自銀行、證券、保險、純網銀、科技、新創、電商、支付等眾多產業。

另，金融研訓院也將於「金融科技實務應用研討會」中，首度推出台灣銀行業金融科技創新調查，此項調查為旗下調研單位金融研究所今年6月開始首次辦理的項目，將針對金融機構的數位發展、人才培養、技術應用等多個構面的調查成果於台北金融科技展對外發表，以提供主管機關政策規劃時可參考的依據。

首屆台北金融科技獎（FinTech Taipei Awards）吸引金融機構與金融科技公司的踴躍參與，總計多達160件報名件數，分別來自99家不同的企業參與角逐，在5項獎項中，以「商模創新獎」與「技術創新獎」競爭最為激烈，分別有60件與52件報名。至於備受矚目的「國際市場潛力獎」中，參賽團隊大多以東南亞為首要發展區域，涵蓋越南、新加坡、印尼、泰國、香港與日本等。