台灣大：iPHone 14預購熱 iPhone 14 Pro預購占八成

台灣大哥大表示，昨(9/9)晚8點開放全通路預購 iPhone 14' rel='iPhone 14' data-rel='/2/190766' class='tag'>iPhone 14 系列新機，熱門程度超乎預期，網路門市已全數預購完畢，myfone購物 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 於5分鐘即預購一空，實體門市也頻傳捷報，即將預購額滿。

台灣大指出，所有機款當中， iPhone 14 Pro 系列規格升級超有感，預購佔整體機款近8成，其中iPhone 14 Pro Max最受歡迎，預購量佔整體機款達4成，容量則以256GB佔比7成為最高， iPhone 14 Pro 今年的新色深紫色話題性高，預購佔 iPhone 14 Pro 系列高達6成，深受果粉青睞。

台灣大指出，申辦台灣大5G指定專案搭配 iPhone 14(128G)，月付1,599元、綁約48個月，即可將新機0元帶回家，再享Apple Music 6個月免費暢聽，以及MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費體驗，VIP用戶專案購機最高再折5,000元。

台灣大表示，用戶申辦專案搭配iPhone 14，可享「mo幣多」優惠，每月在momo購物網消費達指定門檻，依資費別最高可獲得750元momo幣回饋。申辦台灣大Disney+手機專案購機，或是申辦Disney+加掛案，即可享首年請你看Disney+，第二年再享電信帳單折扣，每月只要付99元起(原價每月270元)，合約期間最高可省超過5,200元。

看準iPhone 14配件需求，台灣大表示，引進多款配件上架，用戶到直營門市購買配件商品享有滿千折百優惠活動，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元現折500元。另外，達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠，現場有多款膜料材質與圖騰供參觀選購。

信用卡也有優惠，台灣大表示，使用台灣大「Open Possible聯名卡」購機、買配件皆享3%現金回饋，每月繳納台灣大5G電信費，再享最高5.5%現金回饋。到台灣大直營門市購買 iPhone 14 系列，並使用富邦信用卡、花旗信用卡、玉山信用卡單筆分期滿5,000元以上，享分期24期0利率。富邦卡友單筆滿40,000元分6期以上，最高享800元回饋金；花旗卡友刷卡單筆滿30,000元享刷卡金最高1,500元，分24期0利率再送統一超商商品卡500元。