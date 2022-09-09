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圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

英國女王辭世 蘇貞昌：世界告別一位重要領導者

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

英國女王莉莎白二世辭世，行政院長蘇貞昌今（9）日也在臉書上表達哀悼並表示，世界告別一位重要領導者，我們同感惋惜不捨，也感念伊莉莎白女王一生為世界和平與繁榮的貢獻。

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡安詳辭世，享耆壽96歲。

對此，蘇貞昌表示，聽聞英國女王伊莉莎白二世辭世消息，我要代表行政團隊，向英國與大英國協諸國全體國民致上深深的哀悼。

蘇貞昌說，伊莉莎白女王畢生奉獻公益、國家與王室，備受人民愛戴景仰，更領導國家團結走過戰爭、應對時代急遽更迭。她的堅定身影，將永遠受世人緬懷。世界告別一位重要領導者，我們同感惋惜不捨，也感念伊莉莎白女王一生為世界和平與繁榮的貢獻。

伊莉莎白二世 女王 英國

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