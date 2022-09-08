現警訊？7月銀行存放比反轉走低 這三大原因露端倪

據金管會統計，本國銀行7月底放款餘額35兆6,404億元，存款餘額50兆3,886億元，放款較上月僅增加2,256億元追不上存款增額4,772億元，使7月存放比驟降到70.73%，較上月大減0.23個百分點，是今年來除2月農曆季節性因素外，首度反轉走低。

存放比走低，顯示企業對後市景氣保守，資金需求熱度開始降溫，銀行滿手資金的去化速度也降低，是未來獲利的一大隱憂。

為何7月存放比反轉走低？行庫主管認為有三大主因，一、受6月股債齊空，各銀行半年報的資本適足率探低，也擔心下半年鷹派升息恐持續壓抑淨值，為維持適足率，部分銀行開始控管放款，資金供給端縮手。

二、通膨走高壓抑需求，出口也縮減，尤其是科技業續調整庫存，第四季電子業恐旺季不旺，企業資金需求自然也降溫，三、前三年企業戶的紓困貸款，7月已開始陸續還款，自然減少放款需求。

銀行局副局長林志吉則說，存放比牽涉到存款和放款變動，7月存款因企業股息入帳及壽險業回存而大增，存款增額大於放款才讓7月存放比走低，企業資金需求是否降溫仍需觀察。

金管會今天公布7月國銀存放款、獲利概況。7月底放款餘額35兆6,404億元，前7月放款大增1兆9,653億元，放款餘額、增額依舊同步創史上同期新高，也比同期存款增額1兆7,433億元要高，銀行認為，放款最熱都是落在第一季，第二季後已現趨緩。

以單月來看，7月放款較上月增加2,256億元，其中以不動產放款增加1,091億元最多，其次是週轉金放款增加841億元是2月農曆年外的最低點，週轉金放款需求更連2個月低於不動產融資。

銀行主管說，週轉金貸款都是企業戶有需求才借，週轉金貸款增額一路下探，顯示企業資金需求降溫。

累計前7月放款大增1兆9653億元，其中週轉金放款增加了1兆1112億元，占比57%已跌破6成，不動產融資增加7411億元、占比38%，對周轉金放款占比下滑，林志吉僅說，週轉金放款增減是受出口暢旺或是銷貨變動，受整體國內外銷貨情況影響較大。

今年前七月放款增加前三大銀行，以中信銀前七月放款增加3079億元居冠，第一銀行放款增加1923億元次之，國泰世華銀增加1586億元居三。