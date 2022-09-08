7月信用卡刷卡金額突破4000億元 靠這兩大原因

隨疫情放緩，出外旅遊人數增加，推升今年以來累計至7月，整體刷卡金額創2018年以來新高，達到1兆9522億元。金管會今（8）公布最新7月單月整體信用卡刷卡金突破4000億元，達到4,079億元，較上月份2,644億元增加1,435億元，較去年同期增加21.62%。金管會銀行局副局長林志吉表示，主要受惠兩大因素。

林志吉表示，今年7月份的簽帳金額，是2018年以來最高的金額，超過4000億元，受到一、今年個人所得稅的繳稅期限延長至6月，大部分的稅款如果用信用卡簽帳都在7月入帳，二、7月開始放暑假，隨著國內疫情減緩，家庭出遊人數有增加。

不過由於去年也因疫情繳稅延期，但今年增幅卻明顯擴大，林志吉說，今年繳綜所稅的簽帳金額有1364億元，去年僅1089億元，換言之，今年多了275億元信用卡繳稅。然而，今年1364億元中，前五大家銀行繳稅金額佔比非常可觀，包含中信銀、玉山銀、台新銀、國泰銀、兆豐銀等，五家合計繳稅金額貢獻1145億元。

據銀行局統計，以今年以來累計至7月，整體簽帳金額高達1兆9522億元，去年同期累計為1兆7713億元，年增加1800億元、增幅10.21%。林志吉說，「相較以往為相對高的數字，是相當大的成長」，是2018年以來前7月的最高。

此外， 截至今年7月底，總計33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,417萬張，較上月底約為5,390萬張增加，總有效卡數約3,437萬張。其中，中國信託銀行7月發卡數多達11萬張，林志吉說，中信銀發行的Line Pay卡、中油聯名卡、商旅鈦金卡及和泰卡等4張聯名卡，合計就增加8萬4000張。

此外，針對現金卡部分，截至今年7月底止，計有13家金融機構辦理現金卡業務，已動用額度卡數約33萬張，整體現金卡放款餘額（含催收款）約121億元，當月轉銷呆帳金額約0.2億元。