苦主換人做！金融業罰單上探2億元 銀行業囊括近半數

據金管會到2022年8月底統計，銀行業、證券期貨業(含上市櫃公司、公發公司等)、保險業等3大業者總罰鍰金額為1億5422萬元，再加上9月至今的9件罰鍰案，合計罰鍰1億9064萬元，其中以銀行業罰鍰9088萬元，佔近一半成最大苦主。

金管會2022年全年罰鍰的預算目標是2.91億元，今年到9月初，已開出1億9064萬元，目標達成率上升到65%，後續還有金檢防疫險、利變保單等「潛在罰案」，是否能達成預算目標，值得關注。

近年金管會對金融三業(含上市櫃公司)罰鍰金額屢創新高，從2017年僅2.67億元、2018年略降到1.98億元後，2019年爆出數十件理專A錢案後，當年總罰鍰金額就衝破3億元、2020年更達3億2,613萬元，2021年進一步攀升到3億3,434萬元，2022年到9月初，罰鍰也達1.9億元。

據金管會統計，若單看金融三業，2022年到8月底「罰單王」換人坐，從上半年的保險業換到銀行業，銀行業雖僅被開了10張紅單、罰鍰卻高達6280萬元；保險業42張、挨罰4630萬元次之，證券期貨投信24張、1756萬元，但三業罰鍰都年減32%~50%。

若把上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師裁罰等加入，由證期局開出罰單最多，今年到8月底合計達161件、4512萬元（含證券期貨投信），但仍較去年同期各減少10.5%及28%。

若把9月初至今，金管會對永豐銀、台新銀各開了1800萬及1000萬元罰鍰，三家壽險和一家保經公司罰810萬元，及2家信合社和一家公發公司，光9月至今就開出3642萬元罰單。

「單一最大罰單王」以銀行業的開發金大股東干政，遭重罰2000萬元最高，其次是永豐銀勸誘客戶借錢買商品也挨罰1800萬元次之，顯示金管會今年監理重點放在嚴懲大股東干政和消費者權益保護。

合計三大金融業、及上市櫃公司，今年到8月底，金管會共開出231件、1億5422萬元，年減各13%及37.8%，若加上9月初罰鍰額則攀升到1億9064萬元。