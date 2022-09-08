合庫金控 再度入選「2022天下永續公民前100強」

2022年天下雜誌「天下永續公民獎」日前揭曉，合庫金控（5880）再度入選大型企業組（年營收100億元以上）前100強。合庫近年來積極透過金融核心影響力，偕同企業邁向永續，今年名次更向前大幅躍升至第43名。

此次「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等4大構面評選台灣最佳永續企業。今年名次變動較以往更為劇烈，其中又以「大型企業」組變動幅度最大，顯見企業對ESG日趨重視及資源投入。而合庫金控自2019年成立永續經營委員會、2021年創公股金控先例成立專責之「永續辦公室」，2022年亦簽署支持赤道原則與科學基礎減碳目標等國際倡議，積極落實ESG永續發展而再度上榜，且在公司治理及企業承諾方面表現相對突出，均較去年進步。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，面對氣候變遷風險加劇，投資人已不再將EPS視為投資唯一指標，ESG表現良好的企業才能展現經營韌性。身為金融業的合庫金控落實ESG責無旁貸，也要做為引領企業永續發展的火車頭，實踐綠色金融，帶動企業邁向永續。

為落實永續經營，合庫金控高度重視公司治理，2021年訂定永續經營及永續金融政策作為落實永續經營之原則與方向、將新興風險納入風險管理範疇、指派副總經理以上人員擔任資訊安全長及取得「ISO 27001資訊安全管理系統」等，持續強化公司治理，更獲「第八屆公司治理評鑑」前5%殊榮之肯定。

為了發揮金融影響力落實環境永續，合庫金控發揮集團綜效，陸續推出永續連結貸款與太陽光電發電、再生能源設備、儲能設備等多項貸款，來協助推動能源轉型以及滿足企業永續發展需求，同時也已發行4檔綠色金融相關債券及多檔ESG基金，支持綠色產業及促進社會效益，今(2022)年3月更正式簽署赤道原則、7月簽署加入科學基礎減碳目標倡議，均為臺灣公股金控首家，積極以金融核心力帶動企業邁向低碳轉型，展現強烈之企圖心。

而在著重人才培育與幸福職場的企業承諾部分，合庫提供完善薪資福利與職涯發展，亦實施有薪家庭照顧假、遺傳性高風險族群員工MRA（磁共振血管造影）及肺部電腦斷層健檢補助等多項優於法規或同業之福利，同時為鼓勵員工生育，2021年修改生育津貼，1~3胎由原本6~10萬元的補助大幅提高為10~15萬元，打造幸福職場以育才留才。

社會參與方面，2021年不畏疫情，善用合庫銀行全台270家分行在地優勢，持續舉辦「寒冬送暖」活動照顧弱勢團體。同時合庫金控也發揮集團綜效，提昇國人「健康力」與「照顧力」。自1947年起扶植體育事業，每年編列充足經費支持棒球、桌球、羽球3支球隊，培育無數優秀選手使台灣於國際體壇發光發熱；此外，合庫也持續舉辦各項球類盃賽，促進全民運動與健康。另一方面，更積極培養「照顧力」，支持照顧不離職，提供喘息咖啡、房貸壽險結合公益捐款、成立守護者聯盟號召企業響應，同時亦支持政府「巷弄長照站」理念，首創「長照種子行員」與培育上百位「高齡金融規劃顧問師」，提供民眾最溫暖且專業的金融與長照服務。

合庫金控期許以更積極正面的態度深化ESG成為企業DNA，發揮金融業核心價值，推動永續發展良善循環，並持續關注國際標準發展趨勢，精進永續策略與目標，成為企業公民典範。