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台企銀法說：避免美台利差擴大 Q3央行至少升息半碼

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台企銀今舉行第二季法說會，預估央行第三季至少升息半碼。本報資料照片
台企銀今舉行第二季法說會，預估央行第三季至少升息半碼。本報資料照片

台企銀今（8）日舉行第二季法人說明會，對於升息預期，台企銀表示，各機構預估台灣消費者物價指數（CPI）年增率將可回落至2％以下，但美國9月可能升息3碼（1碼是0.25個百分點），而台灣目前僅升息1.5碼，在避免美台利差擴大下，第三季央行至少會升息半碼，最多估升息1碼。

台企銀副總陳紹晃表示，上半年度歷經全球通膨加劇、股債市大幅震盪等干擾，但整體營收及獲利仍創下歷年同期新高，受到投資人青睞，於上個月除權息後僅花7個交易日填權息。

陳紹晃表示，截至第二季底，台企銀合併稅前淨利50.72億元，較去年同期成長76.54%，是近年最佳表現。且受惠升息循環帶來的利差紅利，存放業務規模持續擴大，今年截至第二季利息淨收入達98.20億元，較去年同期成長12.69%，大幅挹注收益增長。

陳紹晃強調，受到台美啟動升息循環，利差拉大成為金融業整體利多，下半年會透過調整放款結構，持續擴展中小企業放款、外幣放款占比優化品質，並開發多元化放款管道，降低存款資金成本。他也認為，聯準會誓言透過升息打壓通膨，後續應會繼續升息，台灣央行應也會持續升息，明年淨利差應有機會持續提升。

台企銀預期，受惠升息趨勢，台、外幣利差有機會再擴大，下半年獲利成長動能可望延續，繼7月稅前淨利11.90億元創下單月歷史新高後，8月稅前淨利11.29億元仍持續亮眼，保持單月次高紀錄。

手續費收入方面，台企銀上半年手續費淨收益較去年同期成長超過4成，達21.15億元，其中保險手續費收入成長率更是高達256.45%，成為推升第二季盈餘的主要動能。

陳紹晃指出，放款手續費仍中小企業放款為主，也會強化聯貸、房貸及都更推展；而財管手收考慮到俄烏戰爭等影響，整體投資風險上升，下半年會持續推廣教具保障的分期繳保險商品、以及定期定額基金及海外債券為主。

至於房市展望，陳紹晃認為，央行已啟動升息循環，政府政策效益也浮現，房市交易量有收縮放緩趨勢，加上金管會調高房貸風險權數，台企銀在不動產放款目標，將會以風險較低的自住、首購房貸為主，挹注穩定、成本較低的長期收益。

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