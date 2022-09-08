新光金連續16年中秋「關燈一小時」 用行動守護環境

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）最新工作報告指出，全球正處於「高度脆弱 」的狀態中，2040年，全球升溫幅度可能達攝氏1.5度，氣候風險將會對人類和生態系統構成多重威脅。

面對全球氣候變遷及推動淨零碳排趨勢，為改變大環境，從小事做起，新光金控（2888）整合旗下子公司新光人壽、新光銀行、元富證券，連續16年在中秋佳節舉辦「關燈一小時」活動，邀請同仁及民眾在9月10日（六）中秋節晚間8點至9點，關燈一小時，從防疫新生活到全民綠生活，並鼓勵民眾多搭乘大眾交通、或是騎乘YouBike通勤、隨手關燈拔插頭、冷氣控溫26~28℃且不外洩等，透過小小改變改善全球暖化，人類與地球可以一起追求健康。

今年「關燈一小時」活動，新光金控整合旗下子公司以實際行動鼎力支持，包含關閉新光人壽摩天大樓、信義金融大樓、內湖科技大樓等27棟自有大樓，以及新光銀行全台104家分行、元富證券45家分公司之自有辦公樓層及頂樓景觀照明、廣場招牌、外牆照明、招牌燈等非必要照明設施電源外，新光銀行於中秋節前夕透過全國498台ATM、公司網站播放宣傳影片，呼籲民眾正視氣候變遷議題、更關心周遭的環境，減少對環境及健康的負擔；希望串連更多民眾於中秋佳節當晚8點鐘關燈一小時，讓今年的中秋燈不亮月亮。

新光金控連結聯合國永續發展目標（UN SDGs），致力提升ESG績效逐步接軌國際，訂定長期減碳及節約能資源目標，導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14046水足跡查證、ISO 14064-1溫室氣體盤查等國際管理系統，依循氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）分析氣候變遷的財務衝擊；於今年獲台灣淨零行動聯盟頒發「綠級標章」，以具體行動展現企業推動淨零目標的決心。未來，新光金控率先推動於2030年完成100%「辦公室據點」淨零，並持續號召子公司加入淨零標章行列，達成2050年全集團淨零目標。

此外，新光金控以「低碳、創新、共好」的永續價值，積極推動數位轉型，透過深化人工智慧（AI）、流程自動化（RPA）等科技創新應用，將作業流程及服務電子化，有效減少營運中碳排量，致力打造「綠色金融」企業生態圈，並攜手子公司推出「新光Earth Day 你減碳獎加倍」活動，全面推動無紙化、無接觸金融的數位轉型模式；透過減碳活動子公司新光銀行推動「OU點點卡減碳種樹」行動方案，獲得本年度台灣永續行動獎-SDG11「永續城市類」銅獎，透過數位金融行動，發揮企業永續價值，為社會永續努力。

除舉辦中秋「關燈一小時」活動，新光也響應國際環保運動「Earth Hour地球一小時」、企業節電行動家「夏日節電316行動」，及節能計畫「節電365不分你和我」自主行動力，並每年號召全體員工自主實施「夏日輕衫，空調提高1°C」政策，榮獲經濟部能源局評選為「最落實節能減碳指標企業」，更落實綠色採購，榮獲環保局評選為「企業及團體推動綠色採購及綠色消費計畫」績優單位，成為與社會、地球共好的優質企業。