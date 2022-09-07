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美國9月恐再升息 吳東亮：台灣升息在所難免

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

工商協進會理事長吳東亮今（7）日表示，美國聯準會今年以來已升息四次，多數專家預估9月聯準會將再度升息，台灣若升息在所難免，但是還是希望要看總經趨勢，滾動式的觀察、摸著石頭過河。

工商協進會今日舉行理監事聯席會議，針對近期外資大量匯出，吳東亮會前受訪表示，全世界資金流動不只發生在台灣，最要緊的是美元大幅升值，今年以來已經四度升息，磁吸效應會發生在全世界，台灣也是其中的一環。資金匯出是商業正常的狀況，重點是雖然資金出走，台灣的匯率相較其他國家仍然相對穩定，政府的處置仍然相當不錯。

吳東亮表示，美國升息也是不得已，美國升息全世界都受到影響，台灣處置相對得宜，看看競爭的國家，今年以來台灣匯率跌幅10％、韓國將近14％、日本將近19％至20％，一切是相對的，波動也是穩定的，台幣貶值對出口比較有利，但是進口、民生物價則壓力。

他表示，台灣升息都是難免，但是升息之前也是「摸著石頭過河」要看總經數據，很科學化包含經濟成長率、通膨、失業率和PMI，滾動式的檢討。對於兩岸情勢，目前吳東亮不悲觀，表示現在企業和工商協進會與對岸的溝通還是在持續。

吳東亮隨後在理監事聯席會議召開時致詞表示，由於俄烏戰爭及新冠疫情持續延燒，造成國際能源價格上漲，製造業供應鏈中斷，導致物價高漲，為了紓解通膨壓力，美國聯準會今年以來已升息四次，多數專家預估9月聯準會將再度升息，由於美國調升利率，大筆海外資金回流美國，使新興國家之股市與匯市大幅動盪。

吳東亮表示，相較國際情勢，我國通膨壓力尚屬緩和，雖然中央銀行今年也調升利率兩次，但近日台股外資大量賣超，以及新台幣兌美元貶破30關卡，工商界都很關注後續發展。

美國聯準會 美國升息 吳東亮

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