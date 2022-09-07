防疫保單之亂 兆豐產總座換翁英豪上、董座梁正德續任

兆豐金控（2886）中午公告，子公司兆豐產險改派新一屆董監事，兆豐產險原任總經理游建烽不再續任董事，改由兆豐產險副總經理翁英豪，翁英豪也將接替游建烽升任總經理，待新一屆董事會召開確認，兆豐產險董事長梁正德則是續任。

防疫保單之亂衝擊兆豐金，兆豐產相關賠償損失達逾50億元，隨著確診率攀升，可能還會增加，兆豐產險評估原本5月認為不必現增，之後也急轉彎向母公司兆豐金求援注資，本月兆豐金董事會將決議通過相關增資案。兆豐產高層董總之前也盛傳應可能負責下台，結果梁正德續任，游建烽則被更換。

兆豐金指派新一屆兆豐產險董事，除了游下翁上之外，也增加風控相關人員，包括指派兆豐銀風控處長梁炳森任董事，與兆豐金風控經理安蘭仲一起進兆豐產董事會，獨立董事新面孔則是東吳大學財務工程與精算數學系教授喬治華，以協助兆豐產在日後增資評估精準性。