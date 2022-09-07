國泰人壽攜手國泰世華 首創定存利息投保意外險

國泰人壽與國泰世華銀行今(7)日下午舉行線上記者會，宣布推出「利即保」服務，為業界首創銀行定存利息可化為人壽意外保障，創新商業模式獲金管會核准試辦，利息轉換成保障權益機制也成功取得發明專利。

2021年底，國泰人壽推出「自由配」元件式保險商品，驗證年輕族群高自主、高彈性的需求，短短半年受理投保約2萬件，其中近六成是20歲到39歲客戶。

利即保延續自由配成功模式，掌握年輕族群高自主、高彈性的需求。

國泰人壽表示，利即保打破保險申購門檻、放大孳息價值，不再受限於資金門檻，可以更實用無負擔的擁有第一張自選保單。

國泰人壽表示，利即保主打小額定存保障加乘，還可再選常用的交通方式（如開車、騎車或搭乘大眾運輸等），若發生該事故，可享有保額150%的保障，最低定存1.5萬元。例如：一般意外事故10萬元保額，特定意外身故則有15萬元保障。

國泰金控集團透過訪談發現數位族群雖然有保險意識，卻受限於條目複雜、風險遙遠、保費沉重等三大難題，利即保給解方。

國泰世華銀行與國泰人壽合作利即保，顛覆客戶習慣的理財與投保方式，申辦1年期定存就能以利息投保意外險，利即保補足數位族群保障缺口 。

國泰金控集團觀察到數位原生世代偏好以穩健方式理財，包含活定存、儲蓄險等，從既有理財習慣切入，增添意外保障，無痛無痕，讓理財與保障兼備。