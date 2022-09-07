富邦人壽 替年輕人超前部署四大保障

富邦人壽今(7)日表示，為讓新鮮人超前部署、加強保障，推出富邦人壽享平安終身保險，建議父母在孩子的人生轉捩點上，先幫孩子完善保障，兼具壽險、傷害、生存保險金、豁免四大特色，是一張相當親民的終身保險，讓保險保障陪伴他們開始闖蕩人生。

衛生福利部統計，2021年事故傷害居國人死因第七位，其中又以運輸事故居多數、占44.8%，從年齡比率來看，18至24歲的機車騎士占事故死傷人數高達30%，各大專院校陸續開學，大一新鮮人迫不及待開啟精彩校園生活的同時，交通意外事故不可不慎。

富邦人壽總經理陳俊伴提醒，年輕世代需要及早建立風險意識，並善用商業保險完善保障防護網，尤其是正展開全新學習生涯的大一新鮮人，意外保障是首要關鍵，一旦面臨事故，在毫無備援的狀況下，高額的醫療或照護費用都將是重中之重，甚至可能拖垮一個家庭，保險能協助每個人、每個家庭轉嫁風險，緩解事故發生時的巨大壓力。

享平安是張終身險入門款保單，建議父母先以主約為孩子的保險保障打底，未來他們在自己的人生旅途上，便能依據不同人生階段的保障需要，搭配附約持續強化保障。

該商品具備四大特色：

一、兼具壽險、傷害、生存保險金、豁免等四大保障。

二、擁有大眾運輸意外身故/失能的加倍保障。

三、第30保單年度屆滿，可領回當年度保險金額的生存保險金，且保障繼續有效。

四、若意外傷害事故致成1至6級失能，將豁免保險費，並提供最高100個月的每月生活扶助金，透過多面向保障讓大一新鮮人在外有保障，父母在家更安心。

大學新鮮人迫不及待迎接全新學習生活，對於子女離開原居住城市、走進校園，父母總是充滿擔憂，畢竟天高皇帝遠，加上年輕人喜歡冒險、熱血的個性，喜歡愛夜唱、夜衝等集體出遊，且多仰賴機車和大眾運輸工具等交通方式，面對高風險、高意外，父母親在孩子出外前，不妨未雨綢繆預先替他們超前部署。

以今年18歲、大一新生富同學為例，投保富邦人壽享平安終身保險新台幣100萬元保障額度，繳費20年，月繳保費為2,250元。

若在20年保險期間，不幸因一般傷害事故致成完全失能時，將依照保單條款規範，給付一般意外傷害失能保險金100萬元、每月給付意外失能生活扶助金1萬元(最高100個月)；如因搭乘大眾運輸意外傷害事故導致完全失能時，則加倍給付意外傷害失能保險金200萬元，且提供每個月意外失能生活扶助金2萬元(最高100個月)。

當第30年度保單屆滿，富同學已是48歲事業有為的富先生，仍生存且未致成一級失能時，則可領回54萬元生存保險金，保障繼續有效；正值中壯年的他獲得到生存保險金後，可視個人需求加強醫療險、長照險等，並定期檢視自己的財務狀況，做全方位的人生規畫。