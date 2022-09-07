快訊

金鐘57／電視金鐘獎入圍名單公布！「華燈」林心如、楊謹華爭視后 楊祐寧爭視帝

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

富邦人壽 替年輕人超前部署四大保障

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

富邦人壽今(7)日表示，為讓新鮮人超前部署、加強保障，推出富邦人壽享平安終身保險，建議父母在孩子的人生轉捩點上，先幫孩子完善保障，兼具壽險、傷害、生存保險金、豁免四大特色，是一張相當親民的終身保險，讓保險保障陪伴他們開始闖蕩人生。

衛生福利部統計，2021年事故傷害居國人死因第七位，其中又以運輸事故居多數、占44.8%，從年齡比率來看，18至24歲的機車騎士占事故死傷人數高達30%，各大專院校陸續開學，大一新鮮人迫不及待開啟精彩校園生活的同時，交通意外事故不可不慎。

富邦人壽總經理陳俊伴提醒，年輕世代需要及早建立風險意識，並善用商業保險完善保障防護網，尤其是正展開全新學習生涯的大一新鮮人，意外保障是首要關鍵，一旦面臨事故，在毫無備援的狀況下，高額的醫療或照護費用都將是重中之重，甚至可能拖垮一個家庭，保險能協助每個人、每個家庭轉嫁風險，緩解事故發生時的巨大壓力。

享平安是張終身險入門款保單，建議父母先以主約為孩子的保險保障打底，未來他們在自己的人生旅途上，便能依據不同人生階段的保障需要，搭配附約持續強化保障。

該商品具備四大特色：

一、兼具壽險、傷害、生存保險金、豁免等四大保障。

二、擁有大眾運輸意外身故/失能的加倍保障。

三、第30保單年度屆滿，可領回當年度保險金額的生存保險金，且保障繼續有效。

四、若意外傷害事故致成1至6級失能，將豁免保險費，並提供最高100個月的每月生活扶助金，透過多面向保障讓大一新鮮人在外有保障，父母在家更安心。

大學新鮮人迫不及待迎接全新學習生活，對於子女離開原居住城市、走進校園，父母總是充滿擔憂，畢竟天高皇帝遠，加上年輕人喜歡冒險、熱血的個性，喜歡愛夜唱、夜衝等集體出遊，且多仰賴機車和大眾運輸工具等交通方式，面對高風險、高意外，父母親在孩子出外前，不妨未雨綢繆預先替他們超前部署。

以今年18歲、大一新生富同學為例，投保富邦人壽享平安終身保險新台幣100萬元保障額度，繳費20年，月繳保費為2,250元。

若在20年保險期間，不幸因一般傷害事故致成完全失能時，將依照保單條款規範，給付一般意外傷害失能保險金100萬元、每月給付意外失能生活扶助金1萬元(最高100個月)；如因搭乘大眾運輸意外傷害事故導致完全失能時，則加倍給付意外傷害失能保險金200萬元，且提供每個月意外失能生活扶助金2萬元(最高100個月)。

當第30年度保單屆滿，富同學已是48歲事業有為的富先生，仍生存且未致成一級失能時，則可領回54萬元生存保險金，保障繼續有效；正值中壯年的他獲得到生存保險金後，可視個人需求加強醫療險、長照險等，並定期檢視自己的財務狀況，做全方位的人生規畫。

保險金 富邦人壽

延伸閱讀

防疫險理賠 擴至800億元

【重磅快評】看不到防疫主旋律 王必勝有必勝策略嗎？

不再躺平 中國年輕人改追求鬆弛感

經典賽各國超前部署 中華隊慢了好幾拍

相關新聞

中研院提多項貨幣政策建言 楊金龍親上火線逐一回應

中央研究院院士王平等人，日前針對中央銀行提出建言，質疑央行貨幣政策讓台灣利率長期偏低、長期阻升不阻貶等。央行總裁楊金龍今...

兆豐中秋貸你團圓限時批 快閃6天手續費下殺1.01折

兆豐銀行（2886）於9月7日起，推出「兆豐銀行中秋貸你團圓限時批」限時六天的快閃專案，只要有固定收入，就能快速線上申辦...

南山人壽推婦嬰服務 陪伴保戶走過人生奇幻旅程

南山人壽今(28)日表示，為提供保戶更完善的健康加值服務，健康守護圈合作夥伴推出婦嬰服務，在人生最奇幻的旅程上，一路暖心...

影／外資匯出美國升息 吳東亮：台幣相對穩定

面對美國升息與外資不斷匯出，金管會統計今年前8月外資累計淨匯出167.04億美元，工商協進會理事長吳東亮表示，全世界面對...

美元升、亞幣倒 人民幣急跌非好訊號！謝金河：新版亞洲金融風暴來了

新版的亞洲金融風暴醞釀中！美國擺出強硬升息姿態，推升了美元強升，美元指數越過110，6日盤中寫下110.553，除了歐元、英鎊持續下跌，亞洲貨幣更是疲弱不振，新台幣已經跌到30.843，人民幣跌至6.9645，日圓跌到142.88，韓元貶到1380.77⋯⋯

新台幣早盤摜破30.9元創近3年新低 31元近在眼前

美元指數再次衝破110，美股領跌、台股下挫，更加劇熱錢匯出力道，多重利空夾擊之下，新台幣匯率早盤重貶逾1角、一度跌破30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。