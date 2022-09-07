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ITR評比 勤業眾信為2022台灣最佳移轉訂價服務事務所

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（7）宣布，獲得《國際稅務評論》（International Tax Review, ITR）評選為2022年「台灣最佳移轉訂價服務事務所」。除了台灣之外，Deloitte在澳洲、中國大陸、香港特別行政區、印尼、紐西蘭、菲律賓及新加坡等地，也獲頒年度最佳移轉訂價事務所獎。

在亞太區域獎方面，Deloitte亞太區一舉拿下2022年「年度最佳稅務合規與報告事務所」（Tax Compliance and Reporting Firm of the Year）、「年度最佳移轉訂價事務所」（Transfer Pricing Firm of the Year），與「年度最佳美國公司稅務團隊」（US Corporate Tax Team of the Year）等三大獎項之肯定。

Deloitte 另因完成重要交易和案件而獲得三項「年度影響力交易」（Impact Deal of the Year）獎，進一步肯定了Deloitte在亞太地區的實力和能力。

Deloitte亞太區稅務及法律服務領導人郭心潔表示，我為我們的團隊獲得肯定感到自豪，贏得17個獎項顯示Deloitte正在為客戶帶來創新的解決方案，並幫助客戶找到克服新挑戰的方法。我們的稅務專家團隊配備了最新科技，將繼續為客戶提供優質的服務。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示，很高興能獲得《國際稅務評論》評選為2022年「台灣最佳移轉訂價服務事務所」，這份殊榮肯定了我們在移轉訂價服務上進行的努力，我們將數位轉型導入移轉訂價服務，為客戶訂製創新的科技解決方案。我們未來會持續整合Deloitte全球網路資源，提供客戶完善的解決方案。

《國際稅務評論》每年公佈亞太稅務獎項，以表彰傑出的稅務服務提供者。除了根據規模、創新、複雜性和具影響力的工作來評判外，《國際稅務評論》還進行了廣泛的市場調查。

美國

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