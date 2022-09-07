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富邦產險推出「紅豆保險」理賠標準為累積雨量

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

為提供農民更完整的保險防護，富邦產險推出「紅豆保險」。富邦產表示，凡在屏東縣種植紅豆的農民，都能夠視其自身需求投保，承保紅豆生長期間因為降水所致的損失，即日起開賣，農民可至屏東縣各地區農會或富邦產險據點洽詢。

富邦產險說明，紅豆保險是以約定氣象站所測得之累積降雨量為理賠啟動標準，無論是投保或申請理賠皆無須查勘，協助農民透過保險規劃降低天災造成的經濟損失。

富邦產險表示，由於極端氣候造成天災發生頻率及強度增加，以往的旱季也有強降水的可能，雖然政府已有現金救助、補助及低利貸款制度來彌補農民損失，但農民仍需承擔災損；富邦產險所推出的屏東地區降水量參數紅豆農作物保險，保障紅豆生長期間因突發降水所導致的豆莢損失，此保險以約定氣象站測得雨量為理賠依據，當雨量達標時，即啟動理賠流程，因此不論是投保或是申請理賠皆不須等待查勘，可及時協助農民轉嫁氣候異常造成的損失。

富邦產險自2015年起已陸續推出梨、水稻、石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚、農業設施、香蕉及西瓜等各種農業保險商品，未來也將持續以氣象參數規劃農漁業保險商品，簡化保戶申請理賠的作業流程，迅速填補農漁民因氣候造成的損失，落實對環境及土地的關注，與社會共同永續發展。

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