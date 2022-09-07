滙豐台灣承作 法巴人壽首筆綠色定存

滙豐（台灣）銀行宣布攜手壽險業者法國巴黎人壽完成最新一筆企業綠色定期存款，該籌集資金將為具有環境正面影響力的綠色項目計劃提供融資。此為法巴人壽首筆綠色定存，更是國內先驅之保險業者參與綠色存款計畫。

滙豐台灣將提供第三方公正機構出具的審查報告，其中包括存入資金的投資組合及使用情况，確認存款資金用於綠色經濟及環保項目，以助力綠色低碳發展，並爲企業客戶提供實現永續發展目標的機會。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直表示，過去企業落實綠色營運視為加分項目，現在則轉變為必修學分；許多客戶都熱衷於著手永續發展議程，但在投資大型環境項目時可能選擇有限，銀行因為扮演了金融中介者的角色，能夠帶頭深化綠色金融的實踐。綠色存款作爲一種新興的存款産品，將協助企業在財務規劃中導入綠色概念，不僅能帶動整體產業對綠色行動的重視，企業亦可以利用現金管理項下的資金規劃，選用台幣或外幣的定期存款，更靈活地參與綠色金融市場，藉由支持綠色計劃如新能源發展、綠色運輸、綠色基礎設施等一系列計畫 ，提高環境價值與長期效益。

中野泰直補充說明，綠色存款指的是募集到的資金用於單純綠色之途，有利於經濟向低碳、適應氣候變化及永續發展轉型。符合條件的項目和業務將嚴格遵循貸款市場協會（LMA）的綠色貸款原則以及滙豐綠色債券框架，由滙豐永續金融發展專家根據相關的市場慣例和內部政策監督所得的款項，確保綠色投資用途。

他說，此類綠色存款可以提供企業三大好處，包括展現企業對環境永續的承諾、將企業盈餘現金用於支持綠色項目之存款，並在不影響存款安全性的情况下獲得較為穩健的投資回報。銀行在更好地提供金融服務的同時，爲企業提供一種高效便捷的方式獲得財富增長，進而掌握綠色契機、踐行其永續目標的實現。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法巴台灣與滙豐台灣在綠色議題上擁有深厚的合作基礎，此次共同攜手承作綠色定期存款，亦期待未來雙方有進一步深化業務合作的機會，無論是綠色相關融資、投資還是其他ESG財務策略，雙方都將持續以共建永續未來為目標邁進，法巴同時秉持負責任的投資原則，投資流程除了考量創造正向影響力外，也將ESG治理原則納入投資與公司營運的目標中。

滙豐台灣今年上半年為企業客戶提供的綠色存款總額已超過去年全年水平 ，合作產業包括保險業、半導體業、封測業、石化業、傳產業等，除綠色存款外，滙豐亦持續加快開展綠色金融業務和服務創新，包括推動綠色債券、綠色貸款、綠色投資等多元金融産品服務，同步協助企業客戶及其產業邁向淨零目標，接軌國際發揮金融業影響力。