匯市一天爆出逾20億美元巨量 狂賣美元的大戶曝光

人民幣匯率貶破6.9字頭，成為亞幣貶值領頭羊。國銀外匯交易員透露，匯市今（6）日湧現外資、軍款、進口商等多股搶買美元的力道，使新台幣匯率一度滑落至30.85元、最多貶值1.4角；不樂見新台幣過度貶值的中央銀行，大手筆拋出逾10億美元阻貶，新台幣終場貶值3.6分，收30.746元，連四貶並為近三年新低。

國銀交易室主管說，匯市今天交投熱絡，不過美元需求明顯大於供給，且出口商再度出現惜售美元風潮，加重新台幣匯率貶值壓力；為避免匯市失序波動，央行獨撐大局、全天拋出逾10億美元減緩新台幣匯率貶幅，促使匯市一天爆出逾20億美元的巨量，總成交量高達23.55億美元。

資深匯銀主管說，外資今天盤中有買有賣，不過匯出力道略大於匯入，估計匯出約3億美元；相較於外資，今天有基於軍款需求的美元買盤揮軍進場、搶買美元的力道甚至大於外資匯出潮，加上進口商也進場買匯，美元買單滿天飛，導致新台幣匯率每況愈下。

匯銀主管指出，相較於外資匯出量，今天天更明顯的是軍款、進口商都進場買匯，顯示近期新台幣匯率的急貶行情，讓這些美元大戶趕緊出來搶匯，深怕30字頭沒買，匯價很快就跑到31字頭了，愈晚買虧愈大。

值得關注的是，相較於前幾天，央行今天的阻貶力道明顯加大，全天估計拋出逾10億美元阻貶，匯銀主管說，「老大（指央行）突然這麼用力守，主要就是匯價貶得太快了，盤中一度貶破30.8元」，儘管新台幣匯率短期內仍將維持貶值趨勢，但央行仍將進場調節，致力減緩新台幣匯率的貶值速度。

匯銀主管說，估計短期內，新台幣匯率將維持30.5~31元區間波動，且31元整數大關，確實有可能守不住，一旦31元失守，匯價就可能下探31.2、31.5元。

匯銀主管表示，雖然新台幣匯率今年累計貶值幅度已逼近10%，但相較於日圓今年累計貶值近二成、主要貿易對手國貨幣韓元貶值逾13%，新台幣匯率走勢仍「相對穩定」。