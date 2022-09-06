電子支付買基金試辦首例 全支付與好好證券合作

全聯旗下的全支付剛上線約2週，就有首創新功能將推出。全支付今宣布，與好好證券合作，已在8月26日取得金管會核准，雙方預計在明年第1季推出「電支買基金」試辦業務。

金管會在今年1月18日宣布舉辦「數位身分認證及授權」的主題式監理沙盒暨試辦專案，全支付與好好證券在8月26日取得金管會核准，將共同推動「開戶身分認證及授權與款項收付」試辦業務，這也是金管會推出主題式試辦案後，全台第一件核准案。

全支付總經理游金榮表示，政府去年7月1日修正「電子支付機構管理條例」，放寬電支機構就金融商品服務提供代理收付款項服務，改採「原則開放、例外禁止」的管理方式，除「金流核心業務」還擴及「金流附隨業務」與「金流相關衍生業務」經營，這讓電支機構有機會給消費者的支付體驗，獲得再次提升的機會。

游金榮表示，針對金融理財商品服務，其實金管會在2019年12月5日就已開放證券投資信託事業與電支機構合作，辦理投資人透過電支帳戶交易基金。但市場上一直沒有電支機構與基金業者的具體應用，推測原因在於，現有基金業者受理客戶以電子方式辦理開戶，只能使用銀行「晶片金融卡」或「登入網路銀行」的約定授權扣款流程確認客戶身分，實務上若客戶在一開始就使用銀行服務驗證，很難期待再改以電支帳戶作為支付工具，可能讓金管會推動電子支付的良善美意大打折扣。

游金榮指出，好好證券與全支付合作的試辦業務，是以第二類以上的電支帳戶，作為銀行數位存款帳戶外，並新增身分確認(Identity proofing) 、身分驗證(Authentication) 及授權(Authorization)工具。一旦試辦圓滿落地後，將能填補過去電子支付機構無法基金代理收付款項業務和前置綁定作業的缺憾，可望加速基金開戶的數位體驗。

好好證券董事長楊少銘表示，好好證券與全支付這次試辦合作，如果順利成功，不僅將讓基金投資人能更快速、便利地完成開戶，最值得期待的就是，投資人得以電子支付帳戶直接買賣基金。

據全支付統計，從9月1日正式上線，至今已突破80萬會員完成註冊；好好證券則是台灣第一家源自金融科技的網路券商，過去曾用基金交換（FundSwap）的金融創新，成為台灣首家依「金融監理沙盒」完成修法、落地，並取得網路證券商執照的金融科技業者。這次雙方合作試辦，是兩家金融科技創新業者的結盟。