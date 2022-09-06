3家壽險淨值比低於3%紅線 金管會緊盯

金融保險業半年報於8月31日全數出爐，其中有3家壽險淨值比低於3%，包含南山人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽。金管會保險局今表示，已要求三商美邦提出財務改善計畫，南山人壽與宏泰人壽因還未達到資本不足，將持續關注這兩家壽險淨值比變化。

金管會對於各壽險公司財務監理有2大項，第一是資本適足率（RBC）不得低於法定標準200%，第二是連續兩期淨值比不得低於3%（每半年看一次），有其中一項未達標就要提出財務改善計畫（包含增資）。

今年開始美國大舉升息，債券殖利率飆升，壽險業持有的債券評價暴跌，出現淨值大跌的危機。據各壽險公司最新半年報，淨值比低於3%以下的有3家公司，包含南山人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽。

南山人壽淨值比從去年底的10.09%，今年6月底大幅下降剩1.72%，但上半年RBC還有318%，仍遠高於法定標準；宏泰人壽去年底淨值比在3.62%，原本就快觸碰3%紅線，今年6月底淨值比進一步下降到1.64%，但上半年RBC仍維持在227%，雖還在法定標準之上，但也快觸碰到紅線。

三商美邦人壽則同時是淨值比低於3%、RBC也低於法定標準。今年6月底淨值比在2%以下，同時RBC從去年底的203％，到今年6月底降到190%，是目前壽險業中唯一RBC、淨值比都觸碰到監理紅線的。

保險局副局長張玉煇表示，依照保險法規定，淨值比要連續兩期低於3%才屬於「資本不足」，目前三商美邦人壽上半年淨值比低於3%，雖然只有1期，但因資本適足率低於法定標準，屬於「資本不足」；宏泰人壽與南山人壽，上半年淨值比雖然低於3%，但還沒有連續兩期，且RBC仍高於200%，還沒有到資本不足的情形，目前兩壽險公司理賠流動性也一切正常，不影響保戶。

針對三商美邦人壽「資本不足」的問題，張玉煇表示，已要求三商美邦人壽提出財、業務改善計畫，三商美邦人壽9月1日已向保險局申報現金增資約55億元；而南山人壽與宏泰人壽，因為還沒達到資本不足，將持續關注這兩家公司的淨值比狀況，綜合評估是否請兩公司採取改善措施。