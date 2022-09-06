日盛全球創新科技非投資等級債券基金 10月3日募集

日盛投信看好科技非投資等級債｢長線夠利｣，與國際重量級的投資顧問-盧米斯賽勒斯聯手合作，推出全台首檔-聚焦「創新科技企業」的非投資等級債券基金「日盛全球創新科技非投資等級債券基金」，預計於2022年10月3展開募集，保管銀行為上海商業銀行。

2022上半年市場面臨諸多利空而波動劇烈，然而時至第3季，已看到股債市場落底反彈態勢，由於創新科技企業擁有較佳長期營收獲利契機，反映在過去20年科技非投資等級債券的長期平均違約率遠低於整體非投資等級債券，且去年全年更達到零違約狀態，加上當前科技非投資等級債券殖利率價值來到近5年相對高位，使該資產相對其他股債的風險報酬更為優異。

日盛投信表示，日盛全球創新科技非投資等級債券基金是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金。以美國企業為主軸，聚焦最具前景的非投資等級債券，追求企業長期評等獲得調升的明日之星（Rising Star）收益機會，將是投資人長線布局的好選擇。

此外，本基金擁有國際重量級的投資顧問-盧米斯賽勒斯，其所屬法盛集團的總資產管理規模超過1兆美元，並具備近百年投資資歷，讓本基金投資策略再升級。

日盛投信指出，今年上半年面對俄烏戰爭，通膨升溫乃至於開啟了快速升息循環等事件時，非投資等級債市免不了波動修正。若以中長期角度來看，這樣的修正反倒是為投資帶來了優異的價值機會。

回顧2010年迄今非投資等級債市四度遭遇市場利空事件（即包括歐債危機、美國舉債上限議題、上一波聯準會升息以及新冠疫情），當下債券價格修正使殖利率皆大幅飆升至8.75%以上，然而若投資能掌握前述四度殖利率上升時機點進場投資、並持有一年，平均總報酬可高達20.3%。反觀今年非投資等級債殖利率於第2季觸及9%以上，加上升息進入尾聲，未來一年將是展現投資價值的好時機。

日盛投信分析，由於目前科技非投資等級債券殖利率來到近5年相對高位、具備優異的投資價值，因此展望未來一年，若美國通膨與升息情境如同當前市場狀態，則預估指數總報酬可望來到6%~7%區間，因此看好科技產業並追求收益投資人不妨把握布局良機。