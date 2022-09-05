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元大金永續金融獲肯定 申鼎籛：期待發揮更大影響力

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
元大金控董事長申鼎籛(左一)與永續金融先行者聯盟成員合影。記者陳怡慈/攝影
元大金控董事長申鼎籛(左一)與永續金融先行者聯盟成員合影。記者陳怡慈/攝影

金管會主導成立的永續金融先行者聯盟成立大會，今日公布標竿名單，元大金控（2885）為五家獲得金管會肯定的金控之一。元大金控董事長申鼎籛致詞時表示，感謝金管會的邀請跟肯定，元大金期待發揮更大的影響力，帶多動更多產業與客戶朝永續發展的目標邁進。

申鼎籛說，元大金控很榮幸能夠成為永續金融先行者聯盟的一員，在未來有機會和聯盟成員就永續金融議題，有更密切的探討，發揮影響力。

面對多元的永續議題，金融業身為重要的推動引擎，在永續金融執行上更是背負著責任跟使命，元大金除了致力將永續精神融入企業文化，也積極導入國際標準，將ESG實踐於營運策略中。

例如，面對減碳議題，元大金於2019年簽署倡議SBT科學基礎減碳目標，從自身營運到金融業最關鍵的投融資部位，均設定中長期的減碳目標。

「今年7月我們也正式通過了SBT國際組織的目標核定，很榮幸成為台灣第二家、亞洲第四家完成審查的金融業者。」申鼎籛說。

元大金也積極響應主管機關政策，「今年我們發布了第一本TCFD報告書，主動應對氣候變遷所帶來的風險跟機會，並強化氣候相關資訊的揭露與透明度」。

另外，因應2050淨零碳排策略，元大金修訂內部管理細則，審慎評估投資標的及授信對象，將永續金融實踐於業務中。

申鼎籛表示，元大金將持續接軌國際標準並響應政府政策，開展符合ESG經營的管理與服務模式，也期待與聯盟攜手發揮更大的影響力，帶多動更多產業與客戶共同朝永續發展的目標邁進。

元大金控 金管會 金融業

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