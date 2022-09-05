新台幣重貶1.22角收近三年新低 央行外匯局長這樣看

國際美元飆破110關卡、亞洲貨幣走勢全盤皆墨。受到熱錢今（5）日匯出逾8億美元影響，新台幣匯率終場重貶1.22角，收在30.71元，連三貶並為近三年新低；對於新台幣匯率近期的急貶走勢，中央銀行外匯局局長蔡烱民今天信心喊話說，「比起其他非美貨幣，新台幣匯率並不算弱勢。」

大型國銀外匯交易員指出，熱錢今天匯出逾8億美元，加上購油款、軍款都進場買匯，使市場美元需求十分旺盛；不過，眼見新台幣匯率每況愈下，出口商湧現惜售美元風氣，央行成為市場主要的美元供給者，不過外匯供給力道遠遠不及需求，加重新台幣匯率貶值壓力，匯價終場重貶1.22角，收在30.71元，總成交量擴增至16.84億美元。

近期新台幣匯率貶勢有如失速列車般「煞不住」，外界關注央行是否打算「放生」新台幣匯率、任其一路貶值，蔡烱民回應，沒有「放生」新台幣匯率的問題，央行7、8月連兩個月都有進場調節，9月初以來也還是有進場調節、維持市場秩序。

蔡烱民說明，全球央行年會以來，國際美元強勁升值、非美貨幣普遍貶值，不過，若從一籃子貨幣的觀點來看，「新台幣匯率並不弱」。以今天而言，韓元兌美元匯價貶至1,371、重返2009年4月時的低點，日圓匯價近日貶破140，為24年來最低，新台幣匯率雖然貶至30.7元，但也不過是近三年低點而已。

外匯交易員表示，聯準會鷹派升息，助長國際美元升值氣焰，新台幣匯率今天迅速貶破30.7元後，明天將挑戰30.8元，不排除本周就有機會測試31元整數大關。

蔡烱民解釋，如果是從新台幣與美元的角度來看，今年初匯率還在27.7元附近，現在下滑至30.7元、差了3元之多，會讓外界感受相當深刻；但談起產業競爭力，市場應該關注的是一籃子匯率，也就是名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER），從這兩者來看，新台幣匯率表現仍相對平穩、並不算弱勢。