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彰化銀行推綠色存款 奇美實業率先響應存10億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

彰化銀行（2801）9月5日推出「綠色存款專案」，並獲得奇美實業響應，率先承作彰化銀行首筆綠色定期存款10億元，攜手朝永續發展目標邁進。

「綠色存款專案」募集企業戶定期存款及具綠色題材數位存款，將資金投入符合我國聯合徵信中心綠色授信標準之項目，例如再生能源案場、廢轉能發電站等。彰銀表示，該專案推出前，已由第三方獨立機構就綠色存款運用計畫之可行性及有效性進行評估，並出具綠色存款計畫確信報告。

奇美實業長期關注全球低碳永續議題，響應聯合國責任投資原則（Principles for Responsible Investment, PRI），並接軌全球綠色供應鏈，於2022年1月通過ISO 20400 永續採購指引之外部驗證，同時持續尋求各種綠色創新方式達到淨零碳排目標，包括啟動製程中碳捕捉再利用(Carbon Capture and Utilization, CCU)計畫，以及成為第一家在新加坡CIX碳交易平台購入碳權的台灣企業，以具體行動傳達對環境保護的重視，實現聯合國永續發展目標(SDGs)。

國際評比部分，奇美實業2022年獲得國際永續性評級平台EcoVadis「金牌」肯定，成為全球參與評鑑的90,000 家企業中前5%的領先公司，並榮獲2021年「亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards 2021)）之綠色領導獎（ Green Leadership）」，充分顯示奇美實業長期以來在綠色永續的努力深獲國際肯定。

為響應政府綠色金融行動方案、台灣2050淨零排放路徑等政策，彰化銀行將策略聚焦於四大永續願景目標（4C）：科學減碳Carbon-擴大溫室氣體盤查，積極採取減碳行動；盡職投資Capital-創造投資價值，發揮長期永續影響力；責任授信Credit-遵循赤道原則，推動以綠色金融協助企業轉型；普惠金融Customer-重視公平待客原則，精進友善金融服務。藉由四大永續願景目標將SDGs精神理念由己身推廣至價值鏈上合作夥伴，延伸永續價值。

彰化銀行

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