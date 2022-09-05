外資前八月淨匯出逾5000億元飆史上新高 金管會盯3指標

受美國鷹派升息、地緣政治等衝擊，外資8月再匯出54.54億美元，累計前八月淨匯出167億美元，約逾5000億元新台幣，創史上同期最大淨匯出量，遠超過2008年海嘯時期，金管會主委黃天牧今（5）日直言，正緊盯台股資金動能、價格和成交量變化。

黃天牧直言，目前台股日均量約2000億元「這是我們需要去關注的量」，他說，2000多億元比台股最好的時候差一點，可能是因為升息和地緣政治情況，資金在不確定時期會比較保守。

但他強調，若情況比較明朗，資金會選擇最有利的地方，認為台股仍有吸引力和競爭力。

據金管會統計，8月外資淨匯出54.54億美元，是連續第三個月撤離台股，累計今年前8月已淨匯出167億美元，創史上同期新高紀錄，外資累計淨匯入餘額也降到2128.55億美元的近兩年新低。

黃天牧說，外資近期淨匯出，是因為美國聯準會主席鮑爾對未來升息有評論，外資追求資金獲利，因此做一些台股部位調整，但台股基本面依舊良好，「外資適當時間還是會回來」。

他說，外資至今持股台股還有四成，外資投資是看殖利率、公司治理、董事會是否多元、包容到永續都很重要。

因此四大證券周邊單位提出很多措施，證交所也宣示要強化創新版、IPO掛牌家數等，其他還包括永續資料庫、資安、大數據等，黃天牧認為，這些基本功都是外資所看重的。

國安基金7月中進場，金管會同時也祭出第一階段穩定台股措施，但美國持續升息、地緣政治未緩，金管會也正密切注意台股相關指標並研擬措施。

黃天牧說，目前國安基金已經在場內，未來會看整體情況，在穩定台股前提下，會視時機推出必要措施。他說，目前金管會緊盯台股資金動能、台股價格和成交量變化，目前台股日均量2000億元，的確已達到需要關注的量。