合庫行動網銀導入AI 推智能語音服務

隨著金融科技創新發展及人工智慧科技的普及應用，合庫行動網銀導入AI人工智慧技術，運用即時互動的對話情境，提供客戶更便捷的金融資訊與交易流程，讓金融服務更加符合人性化需求，透過簡單直覺式的互動模式，結合科技感十足的人工智慧服務，提升客戶的操作體驗。

合作金庫銀行在行動網銀上新增互動式智能語音服務，搭配可識別中文語意的AI自然語言處理(NLP,Natural Language Processing)技術，提高語意理解之準確性，服務功能包含使用者最常使用的「智能語音搜尋服務」、「台幣轉帳交易」及「台幣帳務查詢」等，使用者可自行選擇以語音(須開啟麥克風權限)輸入或是鍵盤輸入的方式，進行智能互動。為符合資訊安全控管機制，合作金庫銀行行動網銀的智能語音服務遵循金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準相關規範辦理安全設計，同時為保障客戶網路交易的安全，合作金庫銀行已取得ISO27001資訊安全管理系統及 BS10012 個人資料管理系統認證，2021年獲頒第一屆工商時報「數位資訊安全獎」優質獎殊榮，為客戶的金融交易安全做到層層把關。

近期合庫銀行行動網銀已陸續上線多項實用的服務，如配合國稅局推廣手機報稅，介接綜所稅手機報稅繳稅服務、營造友善雙語金融服務環境提供英文語系版本，同時也加入親子帳戶管理功能與信用卡繳款入帳推播通知，讓客戶利用智慧型手機即可輕鬆完成金融交易，達到節能減碳永續發展的目標。未來合作金庫銀行仍將在資訊安全的基礎上，強化各項數位通路功能，以期順利推出安全便捷的普惠金融服務。