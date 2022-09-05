中信金新總座首談純網保 將由台壽出面投資

純網銀業者將來銀行獲得金管會許可，將於今年第4季開辦線上投保產險與人身保險商品，是否影響業者申設純網保的意願？中信金控（2891）總經理陳佳文今(5)日下午表示，不影響，中信金還是在研議，而且可能由中信金子公司台灣人壽出面投資。

這也是陳佳文今年8月1日出任中信金控總經理以來，首次以中信金總座身份，公開對申設純網保表示看法。中信金規劃由台灣人壽出面，申設純網路產險公司。

金管會已經公告，今年8月1日起接受申請設立純網路保險公司，今年10月31日截止。壽險業者基於純網路壽險公司只能辦理保障型商品，毫無獲利空間，全都對政策搖了搖頭。

純網路產險公司部分，原本為富邦金（2881）、中信金、安聯人壽三家有意角逐。不過，富邦金控總經理韓蔚廷已在8月19日的法說會上公開表態，「目前來看，態度比較保留」。

陳佳文今日下午出席金管會舉辦的永續金融先行者聯盟成立大會，中信金為獲得金管會肯定的五家先行者之一。陳佳文會後受訪時表示，中信金兩年前就成立專責單位推動永續金融，很多ESG的表現與指標都是台灣第一個，未來也會持續響應金管會的政策。

媒體詢問今天最新消息，將來銀行獲准開辦線上投保產物與人身保險商品，網路投保保險商品，競爭料將加劇，中信金還會想要申設純網路產險公司、還要投標嗎？陳佳文聞訊後，輕輕地笑了說：「還是在研議，還沒有放棄。」

他並表示，由於純網路產險公司的申設門檻只要資本額10億元，雖然投資架構還沒最終確定，但中信金方面，可能由台灣人壽出面投資，換言之，中信金不會擔任股東，新公司資本額小，「人壽自己就夠了」。