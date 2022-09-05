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國泰金挺金管會先行者聯盟 助台灣零碳轉型

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
國泰金控總經理李長庚下午在聯盟成立大會上致詞。國泰金控／提供
國泰金控總經理李長庚下午在聯盟成立大會上致詞。國泰金控／提供

國泰金控（2882）今(5)日表示，國泰秉持責任投資先行者精神，力挺金管會的永續金融先行者聯盟，今日由國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行及國泰投信總經理共同出席成立大會，宣言為台灣零碳轉型助力。

國泰金控是台灣金融業議合行動先驅，為亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)創始會員，2017年起參與Climate Action 100+國際倡議，深度議合之四家企業皆已承諾2050年前達成淨零碳排，每年碳排放約8,600萬噸，約當於台灣每年碳排20%以上。

國泰亦為台灣首家投融資皆承諾積極去煤之金融業，國泰世華銀行於2021年確立零煤政策，2027年第1季底煤碳相關產業鏈授信額度將歸零，獲得非營利組織350台灣「台灣銀行煤業政策」評比台灣第一。

國泰金控2021年底低碳投資達新台幣2,076億元，國泰人壽設定低碳投資於2040年前成長40%的目標，2022年國泰金控承諾營運與金融資產於2050年達成淨零碳排，將持續透過投融資、議合等方式邁向淨零。

國泰金控總經理李長庚下午出席聯盟成立大會活動，他表示，國泰將依聯盟目標，加強對高碳排企業議合，鼓勵議合企業設定2050年前淨零碳排之目標，與金管會共同推動台灣產業加速淨零競爭力。

國泰金控 金管會 碳排放

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