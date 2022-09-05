中信金推動永續金融獲金管會肯定 總座透露關鍵

由金管會主導成立的永續金融先行者聯盟成立大會，今日公布標竿名單，中信金控（2891）為五家獲得金管會肯定的金控之一。中信金控總經理陳佳文致詞時透露，中信金長年推動五大公益、首度公布影響力試行報告書、率先加入PCAF、GIIN、TNFD等國際組織，為獲得肯定的原因之一。

陳佳文說，中信金非常榮幸能夠獲得金管會的邀請，成為永續金融先行者聯盟的一員，與四家永續績優的同業一起來推動國內金融業邁向永續發展。他特別感謝金管會一手催生這樣的平台，「這對台灣接軌國際有著非常重要的意義」。

他指出，2050年淨零排放已經是國家既定的政策，要達到這樣目標，整個社會必須投入大量資源在低碳能源相關產業，對高碳排產業也必須加以輔導跟轉型。做為資本市場主要的投資、融資的資金供應者，金融業在這方面應該可以扮演一些角色。

陳佳文說，永續金融是中信金一直追求的目標跟內涵，過去幾十年來，中信金投入很多資源推動五大公益，包括：慈善、藝術、教育、體育還有反毒，「盡我們力量讓台灣社會更節能、更健康」。

中信金近年也從普惠金融、低碳經濟轉型等領域出發，落實影響力金融作為永續成長策略主軸的核心之一，結合自身在數位科技跟國際化程度的優勢，創造與聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)相關的正向影響力。

「今年我們也首度公布國內第一本影響力試行報告書，與各界分享中信金控在融資、投資、壽險等方案上對環境跟社會的影響力。」陳佳文說。

永續的推動必須結合各界的力量，永續策略納入夥伴參與，積極議和客戶、供應商等利害關係人，創造共享價值。因此，中信金率先加入「碳核算金融聯盟」(Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF)，成為全球核心小組的唯一亞洲成員。

中信金同時也是「全球影響力投資聯盟」 (Global Impact Investing Network, GIIN) 在台的首家會員企業，且在今年2月率先加入「自然相關財務揭露工作小組」 (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)，與全球數百家會員機構共同貢獻跨領域的專業知識及市場經驗，及早應對自然環境問題所可能產生的金融風險。

陳佳文說，在永續發展的旅程上，一定要結合志同道合同業一起來推動才可能成功，相信這也是金管會邀請包含中信金在內的金融業者加入此聯盟的關鍵。

他再次感謝金管會對中信金在永續的推動與績效的肯定，「我們除了承諾在聯盟的五大永續議題上採取積極行動、與聯盟夥伴攜手合作之外，也將秉持 We are family的品牌精神，透過實踐永續金融，創造世世代代共好的生活環境」。