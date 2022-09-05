5金控加入永續金融先行者聯盟 黃天牧：盼發揮雁行效應

因應2050年淨零排放政策，金管會今（5）日舉行「永續金融先行者聯盟成立大會」，包括元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控及國泰金控5家金控加入，成為金融業真正最綠的企業。金管會主委黃天牧表示，期盼5大金控發揮「雁行效應」，這5家業者等於是大雁飛在前面導引雁群，5家金控都是願意付出更多資源的業者，金管會肯任業者付出，將能作為金融業標竿。

5大金控今也正式承諾5大宣言，包括承諾在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」等議題採取更積極的行動。

黃天牧表示，5大金控成立「永續金融先行者聯盟」，目的是為凝聚並發揮影響力；因應氣候變遷是每個政府部門、每家企業、每位地球公民共同的義務，強調雖「道阻且長」，但「行則將至」，期許所有金融機構共同推動永續發展。

至於為何選5家業者成為先行者聯盟，金管會說明，有意願參與的金融機構提交申請書後，金管會將自公司治理評鑑前5%名單中，參酌獲選「DJSI世界成分股或新興市場成分股」、「MSCI ESG AA評級」或「CDP領導等級」名單擇定先行者。

黃天牧透露，其實提出聯盟構想後，想加入聯盟的業者很多，經過機制確認後選出5家企業，經過篩選過程後，最終選出5家金控，「率取率約一半左右」。

黃天牧強調，台灣要做到淨零挑戰性很高，因此短期沒有針對5業者設定具體成果，但希望能形成同儕相比的效果，也就是出現「雁行效應」，大雁飛在前面導引雁群，這5家金控都是付出更多資源的業者，金管會對其貢獻肯任，能夠作為金融業標竿。

他也說，5大金控也會有檢視機制，1、2年內若未達成目標，其實也會有調整機制，若差距真的太大，恐怕就不能留在聯盟裡面，但有了這個聯盟，也會有激發出其他沒有加入聯盟的金控急起直追，未來也可能加入聯盟，希望能形成雁行效果，讓各大金控以此標竿努力。但他強調，金管會不會祭出「棒子」，最多就是先移出聯盟，但不會有所謂負面的懲罰機制等。

國泰金控總經理李長庚也坦言，「要透過淨零碳排解決氣候危機，坦白講說是難以做到」，因此要務實了解客戶狀況，因此國泰金在加入聯盟前，國泰世華銀行就幾乎把客戶資料全部掃過一遍，先了解客戶意願，評估報告不只是銀行，還要檢視客戶意願及簽署意義，過程中碰到不少挑戰要去克服，但淨零課題不容易，沒人逃得掉，這件事是金控可以做且該做的。