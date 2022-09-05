壽險業淨值大減該擔心嗎？ 李長庚：看一簡單指標就知道

美國聯準會鷹派升息，壽險業淨值大減，國泰金控（2882）總經理李長庚今(5)日下午答覆電視台記者提問時表示，壽險業淨值大減，看一個簡單的檢視指標，主管機關(指金管會)會不會很緊張。

李長庚說：「主管機關看起來很淡定，因為它很清楚，我們所有的資料它都很清楚，剛好財報適用時間點有落差造成外向上誤解，看實質影響其實影響不大。」

金管會主辦的永續金融先行者聯盟成立大會，今天下午在台灣金融研訓院舉行，國泰金為五家獲選金控之一，李長庚親自出席，並於活動結束後離開前，接受電視台採訪時，做出上述表示。

李長庚說，投資談到評價(valuation)議題，關鍵在評價的標準，現在因為財務會計準則在適用上，還沒有完全適用，現在狀況，資產面已經按市價評價了，所以你看到淨值會減少，可是在負債面，IFRS 17在2026年才會適用。

他解釋，利率上升，理論上資產評價會下降，負債評價同時也會下降，「如果資產負債同時做評價，淨值肯定不會像你看到這麼擔心」。

「我想一個很簡單的關鍵就說，假設這是實質的問題，我相信金管會或是保險局以及各局處一定比大家更緊張，為什麼這問題發生後，包括主委、包括各局長，沒有那麼擔心，這是會計制度在適用過程中，時間點不同所形成的問題。」

李長庚說，主管機關看起來很淡定，因為它很清楚，壽險業者所有的資料它都很清楚，剛好財報適用時間點有落差造成外向上誤解，看實值影響其實影響不大。

李長庚並表示，風險管理是金融機構管理的核心，前台、中台、後台，金融業對自己的投資組合幾乎是每天在做檢視，「怎麼用各種研判讓風險可以降低，這是金融機構的天職、我們也不斷在努力」。

電視台記者追問，壽險公司的金融資產評價幾乎家家呈現未實現損失，是否影響明年配發現金股利的能力？李長庚說，首先，今年底到現在還有三個多月時間，資本市場每天在變動，沒到年底真的不知市場真正狀況。

其次，因為還有三個多月時間，每家壽險業者都在找各種方法提升收益、降低風險；第三，整個配息，壽險、產險能否配息，還是要跟金管會申請核准，「這一塊我們業者做好自己的部分，保險機關能否允許上繳現金股利，還是要跟金管會申請才知道」。