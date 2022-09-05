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美西線海運價格 今年以來跌幅逾五成

經濟日報／ 記者周克威／即時報導

截至9月2日為止，SCFI指數為2,847.62點，全周下跌9.7%，跌幅持續擴大。法人機構表示，近期美西線運價今年以來跌幅已逾50%，同時，現貨價已低於合約價水準，倘若價差持續擴大，即便尚未到換約時點，航商於美西線合約價恐存在讓利空間。

根據統計，SCFI指數截至上周為2,847.62點，全周下跌9.7%，其中，美東線每40呎櫃為8,318美元，較前一周下跌5.4%，亞歐線每20呎櫃運價為4,252美元、全周下跌4.2%。今年以來，SCFI指數跌幅達44.2%，其中歐洲線跌幅達45.3%，美西線跌幅達50.48%，美東線跌幅為29.71%。

分析師表示，即便第3季進入傳統需求旺季，然貨櫃運價表現旺季不旺。航商第3季以來持續透過減艙以護價，然仍無法阻止市場供需結構的吃緊狀態已有放緩跡象；此外，合約價方面，今年底為歐洲線合約價換約時點，2021年底歐洲線現貨運價逾7,000美元，有利換約價大幅調漲，隨近期現貨價走跌，恐不利今年底歐洲線合約換約談判，不過，航商歐洲線合約比例不高，僅一成左右，因此，對於營運影響有限。

美洲線部分，長約通常於第2季進行換約，近期美西線現貨價已低於合約價水準，倘若價差持續擴大，即便尚未到換約時點，航商於美西線合約價恐仍存在讓利空間。

產業供需方面，Alphaliner預估，今年市場需求年成長5.9%，運力供給年增4.1%，產業供不應求狀態將較去年略為舒緩。2021年以來因貨櫃航商獲利大幅轉佳，造就市場新船訂單成長，以造船時程推估，2023~2024年將是新船大量下水的時點，由於市場每年穩定需求成長率通常落在3~4%，因此2023年之後貨櫃市場供給成長率大於需求成長率的機率將大增；Alphaliner預估，2023年市場需求年增4.7%，運力供給年增8.1%，市場供給過剩壓力將增加。

分析師指出，展望後市，通膨對於經濟造成的不確定性及新船訂單壓力仍是運價走勢所需面對的變數，隨2023年市場結構將由供不應求轉為供過於求，今年第4季之後現貨運價恐持續面臨考驗。

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