打造青銀共融社會 「好好變老」公益計畫捐助1700萬元

臺灣集中保管結算所、基富通、證基會、投信投顧公會、壽險公會等配合「好好退休」專案推動的「好好變老」公益計畫，延續公益捐贈，今年針對以高齡關懷為主的弘道、老五老、門諾、伊甸等四個社福機構，合計已捐贈1,700萬元，期望藉此拋磚引玉，讓長者享有安心的樂齡生活，打造台灣成為青銀共融的幸福社會。

台灣人越來越長壽，正邁入多元共存的時代。為了讓不同世代的人能夠彼此交流、凝聚與實現共同目標，提升整體幸福感，由金管會責成集保結算所協同相關單位共同研議規劃的「好好退休」專案，不僅規劃退休投資、理財教育，提供國人適合退休準備的基金、保險商品，更結合公益能量推展「好好變老」公益計畫。

在公益捐助部分，今年捐贈弘道老人福利基金會、門諾基金會、老五老基金會、伊甸社會福利基金會等4個社福機構，提供長者即時與專業的照顧服務，發揮鄰里間自助互助的照顧功能，並且讓長者透過參與社會活動的方式，享有安心、精彩的樂齡生活。

集保結算所暨基富通董事長朱漢強表示，面對超高齡社會的來臨，每個人都需要不斷學習如何平衡處理身體與心理的狀態，「好好變老」公益計畫從健康餐食、終生學習、社會參與、親情相處、人際互動、旅遊娛樂等六大面向出發，落實社會福利照顧措施，讓每位長者都能擁有自主、尊嚴、高品質的晚年生活。

因此，今年捐助台灣具一定規模、且長期投入長者照顧服務的銀髮社福機構，結合社工、醫護、營養與特殊教育等專業志工組成的團隊，開辦團康休閒、愛心餐食、年節關懷、健康護理、環境修繕、偏鄉協助等多元活動，在好好變老的路上，大手牽小手、攜手同行，實踐跨世代多元融和的幸福社會。