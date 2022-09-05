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計程車刷卡大成長 兆豐卡拉攏搭車族送600元乘車券

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐銀行與大都會「178 APP叫車」合作，下載APP註冊綁卡可送600元乘車券，滿額再送八折券。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行與大都會「178 APP叫車」合作，下載APP註冊綁卡可送600元乘車券，滿額再送八折券。圖/兆豐銀行提供

疫情影響下，手機計程車APP趁勢崛起，成為許多人偏好的叫車方式。兆豐銀行統計發現，全台五大叫車APP在過去一年的刷卡交易，不僅金額年成長高達51% 、筆數交易量成長更是高達56%，包括台灣大車隊、UBER、YOXI、LINE TAXI及大都會車隊，相較去年同期皆有明顯漲幅，且每筆交易量最大比例皆落在200至300元之間，顯示民眾在防疫上相對謹慎，比起搭乘大眾交通工具，對於中長程的乘車距離，也較願意選擇以計程車作為交通方式。

觀察到民眾搭車習慣的轉變及需求，兆豐銀行與「大都會178叫車APP」合作，推出首次下載APP並完成註冊，就可獲贈600元乘車抵用券，綁定兆豐任一信用卡 ，支付車資滿200元，還可再獲八折券的超值優惠。

倘若首次申辦兆豐「宇宙明星BT21信用卡」並綁定支付車資，不限金額又可再拿五張八折券。

兆豐銀行提供搭車省錢小撇步，除了可以把握銀行推出的計程車優惠，常常叫車的民眾也可以同步搭配信用卡的權益回饋，例如兆豐「宇宙明星BT21信用卡」年底前四大支付可享最高5%回饋，其中支付類型就包含了LINE Pay與街口支付，而這兩種支付方式更是許多叫車APP中必備的付款選項，倘若精打細算的消費者能將兩者一併使用，優惠自然能大幅加乘。

舉例來說，使用大都會「178叫車」APP叫車，結算車資為100元，不僅可以現抵兆豐卡專屬30元乘車券，倘若以LINE Pay綁兆豐「宇宙明星BT21信用卡」付款 ，又能獲得5%回饋，等於實際車資只要付66元，相當於66折，對常常需要搭乘小黃的小資族，可說相當划算。

兆豐銀行 APP 信用卡

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