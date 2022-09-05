快訊

地方懷疑不選竹市與官司有關 鄭宏輝：法律途徑捍衛清白

論文涉抄？林耕仁認6處疏漏引註失誤 主動送學倫會調查

急著離婚同意前夫刪協議書這項條款 前妻挨告要付千萬

滙豐銀行獲《亞洲銀行與財金》雜誌兩大獎項肯定

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
滙豐銀行卓越理財尊尚服務為大眾富裕階層提供獨家的客製化財富管理服務。
滙豐銀行卓越理財尊尚服務為大眾富裕階層提供獨家的客製化財富管理服務。

滙豐(台灣)商業銀行於日前榮獲國際財經專業媒體《亞洲銀行與財金》雜誌（Asian Banking & Finance）肯定，榮膺兩大殊榮 -- 「年度台灣最佳財富管理平台」與「年度台灣最佳信用卡」，充分彰顯滙豐銀行始終以客戶需求為核心的服務理念，肯定滙豐銀行在財富管理上的卓越表現。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示：「滙豐銀行深耕台灣，持續擴展在台灣的財富管理服務，為我們的客戶提供優質的金融產品與服務。《亞洲銀行與財金》雜誌頒發的這兩個獎項，著實是客戶與市場對我們的一大肯定！滙豐銀行會持續發展全方位財富管理服務，不斷優化數位金融平台、財管產品與理財方案、提供專業服務，並擁有整合全球專家資源的專業理專團隊，幫助我們朝向財富管理領導品牌的目標邁進。」

為了提供客戶更豐富多元的財富管理服務，滙豐銀行於今年開始為環球私人銀行的高資產客戶增加數位金融通路，是全台唯一能為客戶提供網銀與行動銀行服務的私人銀行。此外，滙豐銀行於今年六月推出全新卓越理財｜尊尚（Premier Elite），為大眾富裕階層提供獨家的客製化財富管理服務。滙豐銀行不斷升級行動銀行App，提供客戶便利的投資與換匯平台；領先業界的「環球帳戶總覽」與「環球轉帳服務」，能夠及時滿足客戶的海外資金使用需求。

葉清玉進一步強調，這幾年因為新冠疫情影響及數位化潮流興起，滙豐銀行觀察到客戶的消費行為有很大轉變，越加偏好透過數位管道進行購物與信用卡消費，因此於今年年初將旗下的匯鑽卡進行權益大升級，針對消費者主要消費的網路購物、行動支付、線上訂房、影音遊戲等熱門需求，打造一系列加碼活動，更貼近消費者的購物需求與喜好。滙豐銀行積極洞察客群偏好，準確掌握持卡人追求精緻生活的消費趨勢，因此榮獲「年度台灣最佳信用卡」肯定。

今年以來，滙豐銀行屢獲國內外大獎肯定，除了《亞洲銀行與財金》雜誌頒發兩大獎項外，也獲《全球私人銀行家》（Global Private Banker）和《數位銀行家》（The Digital Banker）頒發2022年「台灣最佳外商私人銀行」獎，及《亞洲銀行家》評選為2022年「台灣最佳財富管理銀行」等多項金融領域重要獎項。滙豐銀行將持續推出創新的產品與服務，達成2025年前成為亞洲第一的財富管理銀行的使命。

即日起至10月31日止，新開立之「卓越理財」客戶可享有美金定存6個月年息利率最高3.88%的超優惠專案，幫助投資人趁勢布局，為將來的投資保留更多彈性。

由滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉 (前排中) 領軍的專業管理團隊。
由滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉 (前排中) 領軍的專業管理團隊。

財富管理 信用卡

延伸閱讀

元富證券榮獲《今周刊》財富管理評鑑三項肯定

元富證券 榮獲財富管理評鑑三項肯定

《今周刊》評鑑／玉山數位服務 贏得多項殊榮

兆豐銀財富管理獲創新、商品、風控與客戶滿意四大獎項

相關新聞

新台幣午盤重貶1.52角 暫收30.74元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.740元，貶1.52角，成交金額8.49億美元

美元強勢表態 新台幣早盤跌破30.7元創近3年新低

美元指數強勢表態、站穩110之上，令亞幣全倒，新台幣匯率持續下挫，早盤一度重貶1.3角、最低至30.718元，盤中創下2...

KPMG2022台灣銀行業報告 國內銀行業獲利創新高紀錄

KPMG安侯建業連續第四年推出《2022台灣銀行業報告》，報告指出2021年在疫情不斷擴散、各國相繼封城影響下，國際經濟...

純網銀首家 將來銀行獲准產壽險網路投保雙業務

純網銀首家！「將來銀行」獲金管會准許產險、壽險網路投保業務。將來銀行今（5）日表示，獲金管會的產險、壽險代理業務許可，及...

無畏市場震盪 投資利用「金循環」增加防禦力

全球央行年會後，聯準會主席鮑爾祭出更偏鷹派的論點，又再度震撼全球市場。富蘭克林華美投信認為，在升息停止之前，這樣反覆猜測...

台幣波動震幅 逼近25年最大

美國聯準會鷹派升息，帶動國際美元飆上20年新高，新台幣匯率今年也寫下了三項紀錄，恐改寫外匯交易員的經驗法則。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。