KPMG2022台灣銀行業報告 國內銀行業獲利創新高紀錄

KPMG安侯建業連續第四年推出《2022台灣銀行業報告》，報告指出2021年在疫情不斷擴散、各國相繼封城影響下，國際經濟與跨國供應鏈皆受到衝擊。雖然利率走低，但整體而言，本國銀行業因全年稅前獲利逾3,856億元，合計金融三業去年稅前大賺近9,366億元，年成長38.7％，淨利息收入增加而創下史上新高紀錄 。

KPMG安侯建業執行長吳麟表示，本國銀行2022年資產規模持續成長，惟增幅趨緩。據統計，2021年年底資產總額60.23 兆元，年增率由2020年年底之8.35%降為6.78%。

由於整體GDP增幅較大，資產總額對全年GDP比率下滑至277.41%。就部門別而言，國際金融業務分行（OBU）及海外分行之資產年增率均回升，國內營業單位（DBU）則反轉下降，主要係因金融資產投資淨部位擴增幅度趨緩所致。

雖然2022年台灣多家金控因認列旗下子公司防疫保單理賠損失而衰退，但台灣銀行業目前的表現卻相對突出，除國內放款業務維持穩定，海外資金回流與政府鼓勵民眾消費成為獲利成長的主要助力。同時，財富管理等業務持續增長等因素，亦是幫助本國銀行營運表現再創佳績的重要推手。

地緣政治風險已是國際關注趨勢，從過去中美貿易戰延伸至今年俄烏戰爭，相應而來的交易限制與金融制裁，使銀行業海外投資需避免因誤觸地雷而蒙受重大損失。吳麟說明，因地緣政治發生變化，迫使供應鏈重組，或許也可視為銀行業的新契機，透過協助籌資與移轉財產，並且持續協助台商拓點，從而壯大海外布局 。

金融業面對動盪的地緣政治多變情勢，必須要建立宏觀視野，密切注意國際情勢發展，避免地緣摩擦或是各國紛爭帶來的負面影響。吳麟建議，在金融業投資上 ，可採多重配置策略，降低單一投資風險，選擇合適的資產並靈活調整配置將是投資重大關鍵。

因應未來趨勢的發展，金融服務業的版圖正快速變革。KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉說明，傳統金融服務業者，逐漸開始發展「平台服務（ Platforms）」的經營，新興市場參與者的加入，使「金融服務生態圈（ Ecosystems）」隨之而生。

金融產業的界線逐漸模糊，對於金融服務提供者而言，他們開始擬訂因應未來趨勢的策略及投資，以掌握市場利基。而現今的金融服務消費者，在意的是金融服務的價值、便利性及安全性，並期望擁有一個專門針對其特定需求打造的金融服務生態圈。

李逢暉分享，透過導入平台與生態圈的新興營運模式，銀行可以將其原有的銀行服務模式（如存放款、交易服務）及市場優勢（如客戶規模、銀行特許執照、資本優勢等），結合創新價值主張，以深化與客戶的關係。

疫情不只是企業數位轉型催化劑，也驅動許多消費大眾跨出使用數位服務的第一步。KPMG安侯建業金融服務產業協同主持人暨銀行業主持人陳世雄表示，民眾因疫情不出門，網購及美食外送平台所帶動的無接觸支付商機持續增加，加上各家銀行推出綁定電子票券提供額外優惠，讓更多民眾轉而嘗試使用行動支付交易。

陳世雄說，各項通路業者的行銷App，背後均有銀行扮演重要金流，期望打造能融入客戶生活日常的情景金融。因此越來越多銀行要求綁定信用卡或是帳戶，進而賺取客戶忠誠度，藉由洞察用戶交易數據，創造多元生態圈，融入民眾的食衣住行育樂，創造更多商機。

陳世雄補充，2020年之後金融業投入數位金融的預算逐年增加，其中在「技術面 」投入最多資源的，莫過於資安與監理科技，因為金融業無法因客戶個資外洩或是防火牆被破解，而使公司或是客戶受到重大損失，且除了實際的金錢流出外，商譽也將受到負面評價。隨著線上交易次數暴增，金融業更需要加強資安防護，並確實執行主管機關各項指引，讓安全便利的金融服務不中斷。