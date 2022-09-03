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軒嵐諾來襲 新光人壽啟動「防颱五保」保戶關懷機制

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

中央氣象局發布軒嵐諾颱風陸上颱風警報，其暴風圈可能將對北台灣構成威脅。新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾嚴防強風豪雨，提早做好防颱準備，減輕災害損失，並隨時注意颱風動態，避免從事戶外活動，留意自身安全。「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

新壽說明，一、主動協助理賠：新光人壽將主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務之申請。二、保單補發免收工本費：保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。三、續期保費緩繳優惠：續期保費緩繳優惠：受災區域保戶給予應繳月111年9月的續期保險費緩繳3個月之優惠。

四、保險單借款利息緩繳優惠：保單借款利息應繳月為111年9月並符合受災對象者，經受災保戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳6個月。五、房屋貸款本金寬延優惠：房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）1年之優惠措施。

保戶若需申請「新光防颱五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述5項優惠服務，有相關問題亦可洽詢本公司免付費服務電話0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

保險 軒嵐諾 颱風 新光人壽

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